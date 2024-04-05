https://ria.ru/20240405/roskosmos-1938035544.html

В России начнут показывать старты космических ракет на уличных экранах

В России начнут показывать старты космических ракет на уличных экранах - РИА Новости, 05.04.2024

В России начнут показывать старты космических ракет на уличных экранах

Пуски ракет-носителей будут показывать на уличных цифровых экранах в крупных городах России, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:35

2024-04-05T13:35

2024-04-05T13:35

космос - риа наука

россия

москва

новосибирск

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пуски ракет-носителей будут показывать на уличных цифровых экранах в крупных городах России, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу. "Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и генеральный директор медиахолдинга МАЕР [крупный оператор наружной рекламы] Константин Майор подписали соглашение о сотрудничестве. В формате нового медиа компания МАЕР будет рассказывать жителям о важнейших событиях в космической отрасли — запусках кораблей, работе экипажа на орбите, передавать поздравления от космонавтов", - говорится в сообщении. За пусками ракет на уличных цифровых экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов.

https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html

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космос - риа наука, россия, москва, новосибирск, юрий борисов (роскосмос), роскосмос