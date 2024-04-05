В России начнут показывать старты космических ракет на уличных экранах
Роскосмос: пуски ракет-носителей покажут на уличных цифровых экранах
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пуски ракет-носителей будут показывать на уличных цифровых экранах в крупных городах России, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.
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"Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и генеральный директор медиахолдинга МАЕР [крупный оператор наружной рекламы] Константин Майор подписали соглашение о сотрудничестве. В формате нового медиа компания МАЕР будет рассказывать жителям о важнейших событиях в космической отрасли — запусках кораблей, работе экипажа на орбите, передавать поздравления от космонавтов", - говорится в сообщении.
За пусками ракет на уличных цифровых экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов.
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