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Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек" - РИА Новости, 05.04.2024
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06:27 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rezervat-1937946855.html
Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек"
Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек" - РИА Новости, 05.04.2024
Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек"
Россия и Китай в 2024 году, как ожидается, подпишут соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения общих популяций... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:27
2024-04-05T06:27
китай
россия
приморский край
дмитрий кобылкин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Россия и Китай в 2024 году, как ожидается, подпишут соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения общих популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, сообщил журналистам директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года. Летом 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". "Был подписан меморандум между председателем правительства РФ Михаилом Мишутиным и председателем правительства КНР о том, что в этом году, в 2024 году, будет подписано соглашение о создании трансграничного резервата. Надеюсь, что ничего не помешает созданию резервата, а нам он очень поможет во взаимодействии с китайскими коллегами в отслеживании перемещения леопардов", - сказал Бардюк. Он отметил, что тигры и леопарды с территории РФ заходят в Китай, какие-то особи там остаются, но редко. "Нам (важно) знать, насколько необходимо создавать условия китайской стороне, давать рекомендации. По сути, возможности для расширения ареала существуют только в китайскую сторону. Там есть неосвоенные территории, там могут достаточно большое количество леопардов жить", - отметил Бардюк. Что касается расширения ареала на российской стороне – здесь есть преграда в виде Транссиба, дороги, реки Раздольная. Здесь нужно создание экологического коридора, добавил Бардюк. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20231001/leopardy-1899701312.html
https://ria.ru/20240304/golosovanie-1931033063.html
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китай, россия, приморский край, дмитрий кобылкин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Китай, Россия, Приморский край, Дмитрий Кобылкин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек"

Россия и КНР подпишут документ о создании резервата для общих леопардов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Россия и Китай в 2024 году, как ожидается, подпишут соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения общих популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, сообщил журналистам директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года. Летом 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек".
Леопард - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В приморский парк выпустят леопардов, всю жизнь просидевших в клетках
1 октября 2023, 06:53
"Был подписан меморандум между председателем правительства РФ Михаилом Мишутиным и председателем правительства КНР о том, что в этом году, в 2024 году, будет подписано соглашение о создании трансграничного резервата. Надеюсь, что ничего не помешает созданию резервата, а нам он очень поможет во взаимодействии с китайскими коллегами в отслеживании перемещения леопардов", - сказал Бардюк.
Он отметил, что тигры и леопарды с территории РФ заходят в Китай, какие-то особи там остаются, но редко.
"Нам (важно) знать, насколько необходимо создавать условия китайской стороне, давать рекомендации. По сути, возможности для расширения ареала существуют только в китайскую сторону. Там есть неосвоенные территории, там могут достаточно большое количество леопардов жить", - отметил Бардюк.
ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда
4 марта, 15:13
Что касается расширения ареала на российской стороне – здесь есть преграда в виде Транссиба, дороги, реки Раздольная. Здесь нужно создание экологического коридора, добавил Бардюк.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
Памятный комплекс, посвященный дальневосточному леопарду папы римского Франциска, впервые открыт на Гамовском кластере национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В приморском нацпарке рассказали о жизни подопечного леопарда папы римского
05:57
 
КитайРоссияПриморский крайДмитрий КобылкинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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