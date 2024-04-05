https://ria.ru/20240405/rezervat-1937946855.html

Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек"

Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек" - РИА Новости, 05.04.2024

Россия и КНР подпишут соглашение о создании резервата "Земля больших кошек"

Россия и Китай в 2024 году, как ожидается, подпишут соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения общих популяций... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:27

2024-04-05T06:27

2024-04-05T06:27

китай

россия

приморский край

дмитрий кобылкин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736623177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba75aa1a9f892a54683c4c9f5103c2d7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Россия и Китай в 2024 году, как ожидается, подпишут соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек" для сохранения общих популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда, сообщил журналистам директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк. Юго-запад Приморского края и сопредельная территория Китая - единственное место на планете, где обитает одновременно два вида редких кошек – амурский тигр и дальневосточный леопард. Предложение о подписании межправсоглашения по созданию резервата "Земля больших кошек" было озвучено главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным в ходе встречи с министром природных ресурсов КНР Лу Хао в июле 2019 года. Летом 2023 года правительство России одобрило проект соглашения с Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". "Был подписан меморандум между председателем правительства РФ Михаилом Мишутиным и председателем правительства КНР о том, что в этом году, в 2024 году, будет подписано соглашение о создании трансграничного резервата. Надеюсь, что ничего не помешает созданию резервата, а нам он очень поможет во взаимодействии с китайскими коллегами в отслеживании перемещения леопардов", - сказал Бардюк. Он отметил, что тигры и леопарды с территории РФ заходят в Китай, какие-то особи там остаются, но редко. "Нам (важно) знать, насколько необходимо создавать условия китайской стороне, давать рекомендации. По сути, возможности для расширения ареала существуют только в китайскую сторону. Там есть неосвоенные территории, там могут достаточно большое количество леопардов жить", - отметил Бардюк. Что касается расширения ареала на российской стороне – здесь есть преграда в виде Транссиба, дороги, реки Раздольная. Здесь нужно создание экологического коридора, добавил Бардюк. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20231001/leopardy-1899701312.html

https://ria.ru/20240304/golosovanie-1931033063.html

https://ria.ru/20240405/leopard-1937945399.html

китай

россия

приморский край

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китай, россия, приморский край, дмитрий кобылкин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)