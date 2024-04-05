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В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев - РИА Новости, 05.04.2024
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев
Полицейские в ходе рейда в подмосковном Красногорске выявили 30 иностранцев, которые работали в России нелегально, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T05:22
2024-04-05T05:22
2024-04-05T05:22
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда в подмосковном Красногорске выявили 30 иностранцев, которые работали в России нелегально, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В Московской области сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Красногорск при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии осуществили рейд на территории жилого комплекса, строящегося на 65-м километре МКАД... Полицейские выявили 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья, которые осуществляли трудовую деятельность на территории России незаконно", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы по статье 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны "Сейчас полицейские устанавливают лиц, незаконно привлекших иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
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происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев
В ходе рейда в Красногорске выявили 30 нелегально работавших в России мигрантов