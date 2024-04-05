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Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой - РИА Новости, 05.04.2024
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03:34 05.04.2024 (обновлено: 03:53 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/reforma-1937939914.html
Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой
Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой - РИА Новости, 05.04.2024
Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой
Вовлекать в российскую экономику не менее 25% сырья из отходов к 2030 году – это достижимая цель, при этом в некоторых отраслях доля вторичных ресурсов будет... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:34
2024-04-05T03:53
экономика
россия
денис буцаев
владимир путин
российский экологический оператор
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вовлекать в российскую экономику не менее 25% сырья из отходов к 2030 году – это достижимая цель, при этом в некоторых отраслях доля вторичных ресурсов будет еще выше, заявил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля. "Планка, установленная президентом, достижима… При этом доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% - в строительстве, не менее 34% - в промышленности и не менее 50% - в сельском хозяйстве", - сказал Буцаев. По его словам, для достижения таких показателей в России развивают экономику замкнутого цикла, строят необходимую инфраструктуру в регионах. Кроме того, установлен новый механизм расширенной ответственности производителей, и скоро в полную силу заработает реестр добросовестных утилизаторов. "Таким образом, прозрачность отрасли в совокупности с другими факторами позволит заметно нарастить объемы вторсырья, вовлекаемого в новый цикл потребления. Плюс, для достижения поставленных показателей в стране создается система государственного статистического наблюдения за образованием вторсырья, которая с 2025 года будет работать по всей России", - добавил глава компании. РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20240401/musor-1937083782.html
https://ria.ru/20240404/vyvoz_musora-1937734040.html
https://ria.ru/20240117/pererabatyvat-1921828194.html
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экономика, россия, денис буцаев, владимир путин, российский экологический оператор
Экономика, Россия, Денис Буцаев, Владимир Путин, Российский экологический оператор
Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой

Глава РЭО: вовлечение в экономику к 2030 году от 25% сырья из отходов достижимо

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)
Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вовлекать в российскую экономику не менее 25% сырья из отходов к 2030 году – это достижимая цель, при этом в некоторых отраслях доля вторичных ресурсов будет еще выше, заявил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля.
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"Планка, установленная президентом, достижима… При этом доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% - в строительстве, не менее 34% - в промышленности и не менее 50% - в сельском хозяйстве", - сказал Буцаев.
По его словам, для достижения таких показателей в России развивают экономику замкнутого цикла, строят необходимую инфраструктуру в регионах. Кроме того, установлен новый механизм расширенной ответственности производителей, и скоро в полную силу заработает реестр добросовестных утилизаторов.
"Таким образом, прозрачность отрасли в совокупности с другими факторами позволит заметно нарастить объемы вторсырья, вовлекаемого в новый цикл потребления. Плюс, для достижения поставленных показателей в стране создается система государственного статистического наблюдения за образованием вторсырья, которая с 2025 года будет работать по всей России", - добавил глава компании.
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"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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ЭкономикаРоссияДенис БуцаевВладимир ПутинРоссийский экологический оператор
 
 
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