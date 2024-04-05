https://ria.ru/20240405/reforma-1937939914.html

Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой

Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой - РИА Новости, 05.04.2024

Глава РЭО назвал новую цель реформы ТКО достижимой

Вовлекать в российскую экономику не менее 25% сырья из отходов к 2030 году – это достижимая цель, при этом в некоторых отраслях доля вторичных ресурсов будет... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:34

2024-04-05T03:34

2024-04-05T03:53

экономика

россия

денис буцаев

владимир путин

российский экологический оператор

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Вовлекать в российскую экономику не менее 25% сырья из отходов к 2030 году – это достижимая цель, при этом в некоторых отраслях доля вторичных ресурсов будет еще выше, заявил РИА Новости глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Ранее президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля. "Планка, установленная президентом, достижима… При этом доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% - в строительстве, не менее 34% - в промышленности и не менее 50% - в сельском хозяйстве", - сказал Буцаев. По его словам, для достижения таких показателей в России развивают экономику замкнутого цикла, строят необходимую инфраструктуру в регионах. Кроме того, установлен новый механизм расширенной ответственности производителей, и скоро в полную силу заработает реестр добросовестных утилизаторов. "Таким образом, прозрачность отрасли в совокупности с другими факторами позволит заметно нарастить объемы вторсырья, вовлекаемого в новый цикл потребления. Плюс, для достижения поставленных показателей в стране создается система государственного статистического наблюдения за образованием вторсырья, которая с 2025 года будет работать по всей России", - добавил глава компании. РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20240401/musor-1937083782.html

https://ria.ru/20240404/vyvoz_musora-1937734040.html

https://ria.ru/20240117/pererabatyvat-1921828194.html

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экономика, россия, денис буцаев, владимир путин, российский экологический оператор