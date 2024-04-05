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К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом

К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом - РИА Новости, 05.04.2024

К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом

К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:43

2024-04-05T22:43

2024-04-05T22:43

происшествия

орск

оренбургская область

урал

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр - РИА Новости. К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "К месту прорыва на дамбе службами устранения ЧС направлена техника: 33 самосвала с засыпным материалом, 5 фронтальных погрузчиков работают над ликвидацией прорыва", - сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.

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