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К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом - РИА Новости, 05.04.2024
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22:43 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/proryv-1938154453.html
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом - РИА Новости, 05.04.2024
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:43
2024-04-05T22:43
происшествия
орск
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "К месту прорыва на дамбе службами устранения ЧС направлена техника: 33 самосвала с засыпным материалом, 5 фронтальных погрузчиков работают над ликвидацией прорыва", - сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
УФА, 5 апр - РИА Новости. К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
2024-04-05T22:43
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К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом

К месту прорыва дамбы в Орске направили 33 самосвала с засыпным материалом

© МЧС Оренбургской области/TelegramЭвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения.
"К месту прорыва на дамбе службами устранения ЧС направлена техника: 33 самосвала с засыпным материалом, 5 фронтальных погрузчиков работают над ликвидацией прорыва", - сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
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