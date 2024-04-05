https://ria.ru/20240405/proryv-1938154453.html
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом - РИА Новости, 05.04.2024
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:43
2024-04-05T22:43
2024-04-05T22:43
происшествия
орск
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_f9d245ef36bad07b8cba6018dee91a9e.jpg
УФА, 5 апр - РИА Новости. К месту прорыва на дамбе в оренбургском Орске службами устранения ЧС направлены 33 самосвала с "засыпным материалом", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "К месту прорыва на дамбе службами устранения ЧС направлена техника: 33 самосвала с засыпным материалом, 5 фронтальных погрузчиков работают над ликвидацией прорыва", - сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.
орск
оренбургская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_96:0:1028:699_1920x0_80_0_0_e6a53b761afca0cd222bf2184ab55271.jpg
Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-05T22:43
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
К месту прорыва дамбы в Орске направили самосвалы с засыпным материалом
К месту прорыва дамбы в Орске направили 33 самосвала с засыпным материалом