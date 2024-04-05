https://ria.ru/20240405/proryv-1938148081.html

Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы - РИА Новости, 05.04.2024

Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

Жителей двух районов эвакуируют в оренбургском Орске, попавших в зону затопления после прорыва дамбы, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:30

2024-04-05T21:30

2024-04-05T22:17

происшествия

орск

оренбургская область

урал

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143749_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ee3f9ae93bc60d2396c1e86ac5e2b85.jpg

УФА, 5 апр - РИА Новости. Жителей двух районов эвакуируют в оренбургском Орске, попавших в зону затопления после прорыва дамбы, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева организован контроль за ситуацией в городе Орске, связанной с повреждением гидротехнического сооружения - дамбы, которая отделяет жилой массив от водных масс", - сообщила областная прокуратура. Первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович координирует деятельность экстренных служб на месте происшествия, добавили в ведомстве. "В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

орск

оренбургская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска 2024-04-05T21:30 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске