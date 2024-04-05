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Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы - РИА Новости, 05.04.2024
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21:30 05.04.2024 (обновлено: 22:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/proryv-1938148081.html
Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы
Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы - РИА Новости, 05.04.2024
Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы
Жителей двух районов эвакуируют в оренбургском Орске, попавших в зону затопления после прорыва дамбы, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T21:30
2024-04-05T22:17
происшествия
орск
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Жителей двух районов эвакуируют в оренбургском Орске, попавших в зону затопления после прорыва дамбы, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева организован контроль за ситуацией в городе Орске, связанной с повреждением гидротехнического сооружения - дамбы, которая отделяет жилой массив от водных масс", - сообщила областная прокуратура. Первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович координирует деятельность экстренных служб на месте происшествия, добавили в ведомстве. "В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

Прокуратура: жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

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УФА, 5 апр - РИА Новости. Жителей двух районов эвакуируют в оренбургском Орске, попавших в зону затопления после прорыва дамбы, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения.
"По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева организован контроль за ситуацией в городе Орске, связанной с повреждением гидротехнического сооружения - дамбы, которая отделяет жилой массив от водных масс", - сообщила областная прокуратура.
Первый заместитель прокурора Оренбургской области Павел Хлебкович координирует деятельность экстренных служб на месте происшествия, добавили в ведомстве.
"В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
© МЧС Оренбургской области/TelegramЭвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
 
ПроисшествияОрскОренбургская областьУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
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