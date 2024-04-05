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На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей

На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024

На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей

Южно-Сахалинский городской суд приговорил гражданина Республики Таджикистан к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:35

2024-04-05T09:35

2024-04-05T09:35

происшествия

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил гражданина Республики Таджикистан к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. "Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В суде установлено, что фигурант передал должностному лицу 200 тысяч рублей, чтобы тот помог оперативно организовать выдворение за пределы РФ двоих иностранных граждан. "Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме. Суд согласился с предъявленным подсудимому обвинением и приговорил виновного к штрафу в размере 10 миллионов рублей", - отмечает пресс-служба прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.

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россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сахалинская область