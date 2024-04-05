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На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024
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09:35 05.04.2024
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На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей
На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей - РИА Новости, 05.04.2024
На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей
Южно-Сахалинский городской суд приговорил гражданина Республики Таджикистан к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:35
2024-04-05T09:35
происшествия
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил гражданина Республики Таджикистан к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. "Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В суде установлено, что фигурант передал должностному лицу 200 тысяч рублей, чтобы тот помог оперативно организовать выдворение за пределы РФ двоих иностранных граждан. "Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме. Суд согласился с предъявленным подсудимому обвинением и приговорил виновного к штрафу в размере 10 миллионов рублей", - отмечает пресс-служба прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.
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происшествия, россия, сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалинская область
На Сахалине гражданина Таджикистана оштрафовали на десять миллионов рублей

Суд на Сахалине оштрафовал гражданина Таджикистана на 10 млн рублей за взятку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апр – РИА Новости. Южно-Сахалинский городской суд приговорил гражданина Республики Таджикистан к штрафу в 10 миллионов рублей за взятку должностному лицу, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В суде установлено, что фигурант передал должностному лицу 200 тысяч рублей, чтобы тот помог оперативно организовать выдворение за пределы РФ двоих иностранных граждан.
"Вину в совершении преступления осужденный признал в полном объеме. Суд согласился с предъявленным подсудимому обвинением и приговорил виновного к штрафу в размере 10 миллионов рублей", - отмечает пресс-служба прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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