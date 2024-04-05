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Эксперт назвал форум по Приднестровью без участия ПМР и России абсурдом - РИА Новости, 05.04.2024
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12:24 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/pridnestrove-1938013348.html
Эксперт назвал форум по Приднестровью без участия ПМР и России абсурдом
Эксперт назвал форум по Приднестровью без участия ПМР и России абсурдом - РИА Новости, 05.04.2024
Эксперт назвал форум по Приднестровью без участия ПМР и России абсурдом
Задуманный властями Молдавии форум по Приднестровью без участия самого региона и России является бессмысленным и бесперспективным, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:24
2024-04-05T12:24
в мире
молдавия
россия
кишинев
евросоюз
евразийский союз
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Задуманный властями Молдавии форум по Приднестровью без участия самого региона и России является бессмысленным и бесперспективным, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что молдавские политики, эксперты и представители НПО планируют обсудить 11 апреля вопросы приднестровского урегулирования без участия представителей Приднестровья и России. Накануне вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата. "Можно ли относиться серьезно к международному форуму, на котором планируется обсуждать вопрос будущего Приднестровья, если на нем нет представителей ни Приднестровья, ни России? Не стоит, наверное, и напоминать, что именно Россия гарантирует мир в регионе, а также контролирует энергетику и Приднестровья, и Молдовы. Как они в таком формате планируют обсуждать вопросы безопасности и энергетики? Только поэтому данное мероприятие можно было бы назвать абсурдным" - сказал Шорников. В то же время, уточнил эксперт, там заявлено участие послов США, ЕС и Украины. А значит, речь будет идти о том, как обойти, нивелировать или ликвидировать российский фактор в регионе. Задача не простая, а потому и требует мозгового штурма с участием представителей правительства и ведущих экспертных танков Молдавии. "На мой субъективный взгляд, инициатива проведения подобного мероприятия запоздала по меньшей мере на год", - отметил собеседник агентства. По его словам, в той ситуации, которая складывается в данном регионе Европы в 2024 году, Кишиневу уже не стоит и начинать задумываться над тем, как "продвигать собственное видение процесса реинтеграции". "Окно возможностей для Кишинева", о котором говорят организаторы громко захлопнулось в феврале-марте, после того как Тирасполь провел Съезд депутатов всех уровней и запросил помощь России, а потом приднестровцы 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах, - сказал эксперт. Он предположил, что может так случиться, что молдавским экспертам уже к концу текущего года придется задумываться о реинтеграции Молдовы в пространство Евразийского союза. "Ну а если серьезно, то этот форум представляет собой отработку очередного западного гранта. Максимум чего добьются спонсоры мероприятия - идеологически насыщенный, но не подкрепленный материальными ресурсами проект подавления Приднестровья, требующий для своей реализации грандиозного западного финансирования. Надо отдать должное молдавским экспертам – считать миллиарды на урегулирование они умеют", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, евросоюз, евразийский союз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Евросоюз, Евразийский Союз, Приднестровская Молдавская Республика
Эксперт назвал форум по Приднестровью без участия ПМР и России абсурдом

Шорников назвал форум Кишинева по Приднестровью без участия ПМР и РФ абсурдом

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Задуманный властями Молдавии форум по Приднестровью без участия самого региона и России является бессмысленным и бесперспективным, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что молдавские политики, эксперты и представители НПО планируют обсудить 11 апреля вопросы приднестровского урегулирования без участия представителей Приднестровья и России. Накануне вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата.
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"Можно ли относиться серьезно к международному форуму, на котором планируется обсуждать вопрос будущего Приднестровья, если на нем нет представителей ни Приднестровья, ни России? Не стоит, наверное, и напоминать, что именно Россия гарантирует мир в регионе, а также контролирует энергетику и Приднестровья, и Молдовы. Как они в таком формате планируют обсуждать вопросы безопасности и энергетики? Только поэтому данное мероприятие можно было бы назвать абсурдным" - сказал Шорников.
В то же время, уточнил эксперт, там заявлено участие послов США, ЕС и Украины. А значит, речь будет идти о том, как обойти, нивелировать или ликвидировать российский фактор в регионе. Задача не простая, а потому и требует мозгового штурма с участием представителей правительства и ведущих экспертных танков Молдавии. "На мой субъективный взгляд, инициатива проведения подобного мероприятия запоздала по меньшей мере на год", - отметил собеседник агентства. По его словам, в той ситуации, которая складывается в данном регионе Европы в 2024 году, Кишиневу уже не стоит и начинать задумываться над тем, как "продвигать собственное видение процесса реинтеграции".
"Окно возможностей для Кишинева", о котором говорят организаторы громко захлопнулось в феврале-марте, после того как Тирасполь провел Съезд депутатов всех уровней и запросил помощь России, а потом приднестровцы 97% голосов поддержали кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах, - сказал эксперт. Он предположил, что может так случиться, что молдавским экспертам уже к концу текущего года придется задумываться о реинтеграции Молдовы в пространство Евразийского союза. "Ну а если серьезно, то этот форум представляет собой отработку очередного западного гранта. Максимум чего добьются спонсоры мероприятия - идеологически насыщенный, но не подкрепленный материальными ресурсами проект подавления Приднестровья, требующий для своей реализации грандиозного западного финансирования. Надо отдать должное молдавским экспертам – считать миллиарды на урегулирование они умеют", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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