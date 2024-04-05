https://ria.ru/20240405/polsha-1938016132.html

В Польше посол Израиля пробрался в здание МИД через черный ход

В Польше посол Израиля пробрался в здание МИД через черный ход - РИА Новости, 05.04.2024

В Польше посол Израиля пробрался в здание МИД через черный ход

Посол Израиля в Польше Яков Ливне вынужден был пробираться в МИД, куда его вызвали в связи с гибелью польского волонтера в результате атаки израильской армии,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:41

в мире

израиль

польша

варшава

анджей дуда

ярослав качиньский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Посол Израиля в Польше Яков Ливне вынужден был пробираться в МИД, куда его вызвали в связи с гибелью польского волонтера в результате атаки израильской армии, через черный ход, передает корреспондент РИА Новости. Ранее международная гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" сообщила, что семь её сотрудников, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, волонтеры были атакованы израильским беспилотником в населённом пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле. Армия обороны Израиля назвала "серьёзной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО. В пятницу у главного входа в здание министерства иностранных дел на улице Шуха в Варшаве посла Израиля ожидали многочисленные журналисты. Здесь же проходила акция протеста, участники которой требовали разорвать дипломатические отношения с Израилем. Посол у главного входа так и не появился. Позже к журналистам вышел заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Анджей Шейна и сообщил, что встреча с послом уже состоялась и что он уже покинул МИД. Из-за шума, который производили участники акции протеста Шейна не смог рассказать о подробностях беседы с послом и пригласил журналистов в здание МИД на пресс-конференцию, которая скоро должна начаться. Во вторник вечером в интервью телеканалу Zero Ливне, несмотря на настойчивость ведущего, не решился на официальные извинения. Он заявил, что убийство волонтеров произошло из-за несчастного случая и что "необходимо проверить, что произошло". По его словам, атака на гуманитарный конвой "была ошибкой", которая произошла ночью в зоне боевых действий из-за неправильной идентификации, а не из-за преднамеренных действий. Риторика посла вызвала возмущение в Варшаве. В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что посол является "самой большой проблемой" в отношениях между Польшей и Израилем. Лидер же польской оппозиции Ярослав Качиньский подчеркнул, что польским властям следует выдворить израильского посла.

https://ria.ru/20231020/aktsiya-1904248589.html

https://ria.ru/20240402/polsha-1937282754.html

израиль

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, польша, варшава, анджей дуда, ярослав качиньский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году