https://ria.ru/20240405/polsha-1937930337.html

Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе

Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 05.04.2024

Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе

Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T00:24

2024-04-05T00:24

2024-04-05T00:24

польша

израиль

австралия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Польша требует "международного расследования этого дела" и своего участия в нем. "Мы требуем участия Польши в расследовании правды об этом происшествии, в результате которого произошла смерть нашего соотечественника", - сказал министр. Он также заявил, что Польша требует от Израиля компенсаций для семьи погибшего волонтера. "Извинения, компенсации и выяснение дела - это мера приличия", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее сообщалось, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20240404/razocharovanie-1937921855.html

https://ria.ru/20240402/rezolyutsiya-1937456589.html

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польша, израиль, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире