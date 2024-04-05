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Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 05.04.2024
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00:24 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/polsha-1937930337.html
Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе
Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 05.04.2024
Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе
Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T00:24
2024-04-05T00:24
польша
израиль
австралия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Польша требует "международного расследования этого дела" и своего участия в нем. "Мы требуем участия Польши в расследовании правды об этом происшествии, в результате которого произошла смерть нашего соотечественника", - сказал министр. Он также заявил, что Польша требует от Израиля компенсаций для семьи погибшего волонтера. "Извинения, компенсации и выяснение дела - это мера приличия", - сказал Косиняк-Камыш. Ранее сообщалось, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20240404/razocharovanie-1937921855.html
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польша, израиль, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Польша, Израиль, Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе

Минобороны Польши требует международного расследования гибели гражданина в Газе

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкВид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Вид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Вид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Польша требует "международного расследования этого дела" и своего участия в нем.
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"Мы требуем участия Польши в расследовании правды об этом происшествии, в результате которого произошла смерть нашего соотечественника", - сказал министр.
Он также заявил, что Польша требует от Израиля компенсаций для семьи погибшего волонтера. "Извинения, компенсации и выяснение дела - это мера приличия", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее сообщалось, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
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