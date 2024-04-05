Польша потребовала расследования гибели своего гражданина в Газе
Минобороны Польши требует международного расследования гибели гражданина в Газе
© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкВид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Вид на разрушенные в результате бомбардировки здания в секторе Газа. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша требует международного расследования со своим участием гибели гражданина республики в результате удара Израиля в секторе Газа, заявил журналистам министр национальной обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Польша требует "международного расследования этого дела" и своего участия в нем.
"Мы требуем участия Польши в расследовании правды об этом происшествии, в результате которого произошла смерть нашего соотечественника", - сказал министр.
Он также заявил, что Польша требует от Израиля компенсаций для семьи погибшего волонтера. "Извинения, компенсации и выяснение дела - это мера приличия", - сказал Косиняк-Камыш.
Ранее сообщалось, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
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