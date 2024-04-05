https://ria.ru/20240405/podderzhka-1938089902.html

Львова-Белова призвала уделить внимание поддержке многодетных семей

Львова-Белова призвала уделить внимание поддержке многодетных семей - РИА Новости, 05.04.2024

Львова-Белова призвала уделить внимание поддержке многодетных семей

Сегодня особенно важно уделить внимание всесторонней поддержке семей участников СВО, многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, заявила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:46

2024-04-05T16:46

2024-04-05T16:46

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сегодня особенно важно уделить внимание всесторонней поддержке семей участников СВО, многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в обращении участникам съезда "Союза семей России". "Сегодня особенно важно уделить внимание поддержке семей участников специальной военной операции, многодетных семей, тех, кто воспитывает детей с инвалидностью, родителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Нужно не забывать и о помощи семьям, проживающих в новых и других обстреливаемых регионах нашей страны. Необходимо объединять усилия государства, бизнеса, благотворительных и общественных организаций, чтобы поддержка этих семей была всестронней и их жизнь становилось комфортнее", - говорится в обращении Львовой-Беловой, которое было зачитано в Общественной палате РФ на съезде. Кроме того, она добавила, что участникам съезда предстоит обсудить широкий спектр вопросов, касающихся семьи и детей. "Важно, чтобы предложения, которые будут выработаны в ходе форума, послужили импульсом к позитивным изменениям в этой сфере и в целом содействовали укреплению института семьи в нашей стране", - считает детский омбудсмен. Львова-Белова пожелала участникам съезда успешной и продуктивной работы

https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

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общество, россия, мария львова-белова