https://ria.ru/20240405/pistolet-1938083100.html
Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева
Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева - РИА Новости, 05.04.2024
Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева
Квалификационные испытания серийной партии модульных пистолетов Лебедева завершены, Росгвардия приняла новое оружие на вооружение, сообщил в пятницу концерн... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T16:23
2024-04-05T16:23
2024-04-05T16:24
новое оружие россии
безопасность
технологии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калашников (концерн)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746830550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_babc9ac7f012c87fcd7473767e5f9434.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квалификационные испытания серийной партии модульных пистолетов Лебедева завершены, Росгвардия приняла новое оружие на вооружение, сообщил в пятницу концерн "Калашников". "Завершены квалификационные испытания серийной партии МПЛ. Об этом сообщил ведущий конструктор Ижевского механического завода (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") Дмитрий Лебедев, выступая на круглом столе "Оценка боевой эффективности вооружения войск национальной гвардии Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции" в рамках выставки "Экспотехностраж", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам квалификационных испытаний партия серийных МПЛ, которые приняты на вооружение Росгвардии, признана соответствующей техническому заданию, а ИМЗ способным производить их в заданных объемах. Как отметил ведущий конструктор ИМЗ, сегодня Росгвардия является основным потребителем МПЛ и МПЛ1. В целом ведомство обладает наибольшим опытом применения любого из линейки пистолетов Лебедева. "Пистолет гарантированно выдерживает ресурс при использовании высокоимпульсных патронов 7Н21-01. При использовании патронов нормальной мощности ресурс пистолетов возрастает кратно. Работы по освоению изделий идут эффективно, и росгвардейцы очень ждут массового поступления пистолетов Лебедева к ним", - приводит слова конструктора пресс-служба концерна.
https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746830550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19ca6d24078dc028a4173893089eca8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Калашников (концерн), Россия
Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева
"Калашников": Росгвардия после испытаний приняла на вооружение МПЛ
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квалификационные испытания серийной партии модульных пистолетов Лебедева завершены, Росгвардия приняла новое оружие на вооружение, сообщил в пятницу концерн "Калашников".
"Завершены квалификационные испытания серийной партии МПЛ. Об этом сообщил ведущий конструктор Ижевского механического завода (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") Дмитрий Лебедев, выступая на круглом столе "Оценка боевой эффективности вооружения войск национальной гвардии Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции" в рамках выставки "Экспотехностраж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам квалификационных испытаний партия серийных МПЛ, которые приняты на вооружение Росгвардии, признана соответствующей техническому заданию, а ИМЗ способным производить их в заданных объемах.
Как отметил ведущий конструктор ИМЗ, сегодня Росгвардия является основным потребителем МПЛ и МПЛ1. В целом ведомство обладает наибольшим опытом применения любого из линейки пистолетов Лебедева.
"Пистолет гарантированно выдерживает ресурс при использовании высокоимпульсных патронов 7Н21-01. При использовании патронов нормальной мощности ресурс пистолетов возрастает кратно. Работы по освоению изделий идут эффективно, и росгвардейцы очень ждут массового поступления пистолетов Лебедева к ним", - приводит слова конструктора пресс-служба концерна.