https://ria.ru/20240405/pistolet-1938083100.html

Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева

Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева - РИА Новости, 05.04.2024

Росгвардия приняла на вооружение модульные пистолеты Лебедева

Квалификационные испытания серийной партии модульных пистолетов Лебедева завершены, Росгвардия приняла новое оружие на вооружение, сообщил в пятницу концерн... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T16:23

2024-04-05T16:23

2024-04-05T16:24

новое оружие россии

безопасность

технологии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Квалификационные испытания серийной партии модульных пистолетов Лебедева завершены, Росгвардия приняла новое оружие на вооружение, сообщил в пятницу концерн "Калашников". "Завершены квалификационные испытания серийной партии МПЛ. Об этом сообщил ведущий конструктор Ижевского механического завода (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") Дмитрий Лебедев, выступая на круглом столе "Оценка боевой эффективности вооружения войск национальной гвардии Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции" в рамках выставки "Экспотехностраж", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам квалификационных испытаний партия серийных МПЛ, которые приняты на вооружение Росгвардии, признана соответствующей техническому заданию, а ИМЗ способным производить их в заданных объемах. Как отметил ведущий конструктор ИМЗ, сегодня Росгвардия является основным потребителем МПЛ и МПЛ1. В целом ведомство обладает наибольшим опытом применения любого из линейки пистолетов Лебедева. "Пистолет гарантированно выдерживает ресурс при использовании высокоимпульсных патронов 7Н21-01. При использовании патронов нормальной мощности ресурс пистолетов возрастает кратно. Работы по освоению изделий идут эффективно, и росгвардейцы очень ждут массового поступления пистолетов Лебедева к ним", - приводит слова конструктора пресс-служба концерна.

https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), россия