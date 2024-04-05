https://ria.ru/20240405/peskov-1938020997.html

Песков назвал обвинения против России в совершении кибератак голословными

Песков назвал обвинения против России в совершении кибератак голословными - РИА Новости, 05.04.2024

Песков назвал обвинения против России в совершении кибератак голословными

Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:53

2024-04-05T12:53

2024-04-05T13:00

россия

в мире

франция

чехия

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это абсолютно голословные обвинения и в первом, и во втором случае. Как часто они звучат, но никогда не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - сказал Песков, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможных кибератаках со стороны РФ во время проведения Олимпиады-2024 и слова министра транспорта Чехии Мартина Купка о том, что РФ якобы совершила тысячи кибератак на транспортную систему.

https://ria.ru/20240331/germaniya-1936969091.html

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россия, в мире, франция, чехия, эммануэль макрон, дмитрий песков