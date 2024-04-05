https://ria.ru/20240405/perestrelka-1938131416.html

В Екатеринбурге началась перестрелка, пострадал мужчина

В Екатеринбурге началась перестрелка, пострадал мужчина - РИА Новости, 05.04.2024

В Екатеринбурге началась перестрелка, пострадал мужчина

Конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой в Екатеринбурге, одного пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:34

2024-04-05T19:34

2024-04-05T20:01

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой в Екатеринбурге, одного пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. "В отдел полиции №11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. В полиции уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка. По информации местных СМИ, стрельба произошла недалеко от детского сада, якобы поссорились двое отцов, ожидавшие детей. Официально эта информация правоохранителями не подтверждена.

https://ria.ru/20231126/strelba-1911977575.html

екатеринбург

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2024

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происшествия, екатеринбург