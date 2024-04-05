https://ria.ru/20240405/pavodok-1937972720.html
В Подмосковье паводковые воды отрезали два населенных пункта
В Подмосковье паводковые воды отрезали два населенных пункта - РИА Новости, 05.04.2024
В Подмосковье паводковые воды отрезали два населенных пункта
Два населенных пункта отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:32
2024-04-05T10:32
2024-04-05T10:32
происшествия
московская область (подмосковье)
луховицы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Два населенных пункта отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Отрезаны от транспортного сообщения два населенных пункта: в городском округе Луховицы - село Слемские Борки, в Рузском городском округе - деревня Слобода", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Слемских Борках находятся 38 человек, в том числе двое детей. Инвалидов и беременных женщин нет. Установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера ГИМС. По данным спасателей, в деревне Слобода зарегистрировано 54 человека. "На данный момент проживают 30 человек, детей нет. Для перевозки людей организована лодочная переправа, подготовлен ПВР", - добавил представитель ведомства. На утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
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происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье паводковые воды отрезали два населенных пункта
МЧС: в Подмосковье паводок отрезал два населенных пункта, работают переправы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Два населенных пункта отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения на территории Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Отрезаны от транспортного сообщения два населенных пункта: в городском округе Луховицы
- село Слемские Борки, в Рузском городском округе - деревня Слобода", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Слемских Борках находятся 38 человек, в том числе двое детей. Инвалидов и беременных женщин нет. Установлены знаки, запрещающие движение автотранспорта. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера ГИМС.
По данным спасателей, в деревне Слобода зарегистрировано 54 человека. "На данный момент проживают 30 человек, детей нет. Для перевозки людей организована лодочная переправа, подготовлен ПВР", - добавил представитель ведомства.
На утро пятницы на территории Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся пять мостов, 13 автомобильных дорог и почти 700 приусадебных участков. Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 142 человека и 59 единиц техники.