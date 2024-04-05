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В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка - РИА Новости, 05.04.2024
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20:34 05.04.2024 (обновлено: 22:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/pavodki-1938140268.html
В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка
В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка - РИА Новости, 05.04.2024
В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Глава оренбургского Орска ввел в городе режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка, сообщили в мэрии Орска. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T20:34
2024-04-05T22:17
происшествия
орск
россия
оренбургская область
денис паслер
александр куренков (мчс)
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Глава оренбургского Орска ввел в городе режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка, сообщили в мэрии Орска. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области. "В Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление подписал Василий Козупица, глава Орска. Режим ЧС вводится, прежде всего, для защиты жизни и здоровья орчан от последствий подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь",- говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что в поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей. "Жителям Старого города необходимо подготовиться к эвакуации. Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы",- добавили в администрации города. В пресс-службе правительства области сообщают, что в настоящее время глава региона Паслер находится в Орске, где ведутся работы по укреплению дамбы. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область прибыл его заместитель Илья Денисов. Под его руководством будет скоординирована работа по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи людям, пояснили власти региона. "В Орск вылетели два самолета Ил-76, на борту которых более 100 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. Кроме того, из Ногинского спасательного центра МЧС России направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал". Оборудование способно откачивать до 350 литров водяной смеси за секунду. Также из Пермского края направлена аэромобильная группировка из 40 специалистов и семь единиц техники, в том числе плавсредства", - говорится в релизе правительства области. По последним данным пресс-службы, в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок.
https://ria.ru/20230825/chs-1892210716.html
https://ria.ru/20240405/mchs-1938087144.html
орск
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происшествия, орск, россия, оренбургская область, денис паслер, александр куренков (мчс), илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, ил-76, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер, Александр Куренков (МЧС), Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Ил-76, Прорыв дамбы в Орске
В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка

Власти ввели режим ЧС в оренбургском Орске из-за сильного паводка

© МЧС Оренбургской области/TelegramЭвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 5 апр - РИА Новости. Глава оренбургского Орска ввел в городе режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка, сообщили в мэрии Орска.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области.
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"В Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление подписал Василий Козупица, глава Орска. Режим ЧС вводится, прежде всего, для защиты жизни и здоровья орчан от последствий подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь",- говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что в поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей. "Жителям Старого города необходимо подготовиться к эвакуации. Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы",- добавили в администрации города.
В пресс-службе правительства области сообщают, что в настоящее время глава региона Паслер находится в Орске, где ведутся работы по укреплению дамбы.
По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область прибыл его заместитель Илья Денисов. Под его руководством будет скоординирована работа по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи людям, пояснили власти региона.
"В Орск вылетели два самолета Ил-76, на борту которых более 100 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. Кроме того, из Ногинского спасательного центра МЧС России направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал". Оборудование способно откачивать до 350 литров водяной смеси за секунду. Также из Пермского края направлена аэромобильная группировка из 40 специалистов и семь единиц техники, в том числе плавсредства", - говорится в релизе правительства области.
По последним данным пресс-службы, в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок.
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ПроисшествияОрскРоссияОренбургская областьДенис ПаслерАлександр Куренков (МЧС)Илья ДенисовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасИл-76Прорыв дамбы в Орске
 
 
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