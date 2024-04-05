В Орске ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Власти ввели режим ЧС в оренбургском Орске из-за сильного паводка
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Архивное фото
УФА, 5 апр - РИА Новости. Глава оренбургского Орска ввел в городе режим ЧС муниципального характера из-за сильного паводка, сообщили в мэрии Орска.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввел режим ЧС на всей территории области.
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"В Орске введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Соответствующее постановление подписал Василий Козупица, глава Орска. Режим ЧС вводится, прежде всего, для защиты жизни и здоровья орчан от последствий подъема уровня воды в реках Урал, Елшанка и Орь",- говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что в поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей. "Жителям Старого города необходимо подготовиться к эвакуации. Для эвакуации подготовлены пункты временного размещения. Кто не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы",- добавили в администрации города.
В пресс-службе правительства области сообщают, что в настоящее время глава региона Паслер находится в Орске, где ведутся работы по укреплению дамбы.
По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область прибыл его заместитель Илья Денисов. Под его руководством будет скоординирована работа по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи людям, пояснили власти региона.
"В Орск вылетели два самолета Ил-76, на борту которых более 100 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России, 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. Кроме того, из Ногинского спасательного центра МЧС России направлен насосно-рукавный комплекс "Шквал". Оборудование способно откачивать до 350 литров водяной смеси за секунду. Также из Пермского края направлена аэромобильная группировка из 40 специалистов и семь единиц техники, в том числе плавсредства", - говорится в релизе правительства области.
По последним данным пресс-службы, в регионе подтоплены 1825 жилых домов, 5242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах. Всего эвакуировано 3095 человек, в том числе 721 ребенок.