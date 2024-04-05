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В новых регионах упростили порядок создания промышленных парков - РИА Новости, 05.04.2024
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10:15 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/parki-1937968990.html
В новых регионах упростили порядок создания промышленных парков
В новых регионах упростили порядок создания промышленных парков - РИА Новости, 05.04.2024
В новых регионах упростили порядок создания промышленных парков
Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:15
2024-04-05T10:15
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. "В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года", - уточняется там.
https://realty.ria.ru/20240403/putin-1937684886.html
россия
луганская народная республика
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
В новых регионах упростили порядок создания промышленных парков

Правительство упростило порядок создания промышленных парков в новых регионах

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий в одном из цехов завода
Рабочий в одном из цехов завода - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рабочий в одном из цехов завода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.
"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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"Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года", - уточняется там.
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил Мишустин
 
 
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