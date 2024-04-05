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Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 05.04.2024
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Туризм
 
15:51 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 05.04.2024
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:51
2024-04-05T15:51
туризм
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Как сказал на недавнем совещании президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы для развития, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы. Вице-премьер уверен, что с учетом роста внутреннего турпотока в России необходимо наращивать и туристическую инфраструктуру. "Сегодня мы посетили объекты курорта Шерегеш. Уверен, что здесь это будет высокая планка, за которой будут тянуться все остальные инвесторы. Но одно только намерение губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году – очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать", – отметил он. Чернышенко добавил, что Кузбасс активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его данным, туристический поток превышает доковидные показатели, прогноз на 2024 год – 810 тысяч человек. Вице-премьер также поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой по аналогии с тем, как это сделано в высшем образовании и спорте, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240405/krym-1936228205.html
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россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм
Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Новости - Туризм
Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: РФ преодолела зависимость от отдыха за границей

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкРегионы России. Кабардино-Балкария
Регионы России. Кабардино-Балкария - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Регионы России. Кабардино-Балкария. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Как сказал на недавнем совещании президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы для развития, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы.
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Вице-премьер уверен, что с учетом роста внутреннего турпотока в России необходимо наращивать и туристическую инфраструктуру. "Сегодня мы посетили объекты курорта Шерегеш. Уверен, что здесь это будет высокая планка, за которой будут тянуться все остальные инвесторы. Но одно только намерение губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году – очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать", – отметил он.
Чернышенко добавил, что Кузбасс активно участвует в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По его данным, туристический поток превышает доковидные показатели, прогноз на 2024 год – 810 тысяч человек.
Вице-премьер также поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой по аналогии с тем, как это сделано в высшем образовании и спорте, сообщили в пресс-службе.
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