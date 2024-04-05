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Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске
Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 05.04.2024
Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске
Порядка 40 человек, 17 из которых дети, расположились в Пункте временного размещения из-за прорыва дамбы в Орске, всего задействованы 12 ПВР, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:25
2024-04-05T23:25
2024-04-05T23:25
происшествия
орск
россия
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 40 человек, 17 из которых дети, расположились в Пункте временного размещения из-за прорыва дамбы в Орске, всего задействованы 12 ПВР, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. "Людей доставляют в пункты временного размещения, в готовность приведены 12 ПВР. На данный момент в ПВР размещены порядка 40 человек, из них 17 дети, большинство направляется к родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-05T23:25
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РИА Новости
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происшествия, орск, россия, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Россия, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 40 человек, 17 из которых дети, расположились в Пункте временного размещения из-за прорыва дамбы в Орске, всего задействованы 12 ПВР, сообщила пресс-служба МЧС России.
2024-04-05T23:25
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PT0M26S
Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске
Около 40 человек, включая 17 детей, разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске