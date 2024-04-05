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Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске

Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 05.04.2024

Около 40 человек разместили в ПВР после прорыва дамбы в Орске

Порядка 40 человек, 17 из которых дети, расположились в Пункте временного размещения из-за прорыва дамбы в Орске, всего задействованы 12 ПВР, сообщила... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T23:25

2024-04-05T23:25

2024-04-05T23:25

происшествия

орск

россия

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Порядка 40 человек, 17 из которых дети, расположились в Пункте временного размещения из-за прорыва дамбы в Орске, всего задействованы 12 ПВР, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. "Людей доставляют в пункты временного размещения, в готовность приведены 12 ПВР. На данный момент в ПВР размещены порядка 40 человек, из них 17 дети, большинство направляется к родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.

орск

россия

урал

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Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска 2024-04-05T23:25 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, россия, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео