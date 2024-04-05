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Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске
Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске - РИА Новости, 05.04.2024
Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске, где прорвало дамбу и затопило часть города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:18
2024-04-05T23:18
2024-04-05T23:18
происшествия
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске, где прорвало дамбу и затопило часть города, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Губернатор в настоящий момент находится в Орске, проводит заседание комиссии по ЧС с представителями полиции, МЧС, администрацией города", - сказал собеседник агентства. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.
орск
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-05T23:18
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происшествия, орск, оренбургская область, урал, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, видео
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске
Губернатор Оренбуржья Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске