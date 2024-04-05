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Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске

Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске - РИА Новости, 05.04.2024

Губернатор Оренбуржья проводит заседание комиссии по ЧС в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске, где прорвало дамбу и затопило часть города, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T23:18

2024-04-05T23:18

2024-04-05T23:18

происшествия

орск

оренбургская область

урал

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проводит заседание комиссии по ЧС в Орске, где прорвало дамбу и затопило часть города, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Губернатор в настоящий момент находится в Орске, проводит заседание комиссии по ЧС с представителями полиции, МЧС, администрацией города", - сказал собеседник агентства. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.

орск

оренбургская область

урал

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Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска 2024-04-05T23:18 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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