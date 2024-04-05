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Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске
Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске - РИА Новости, 05.04.2024
Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске
Более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы, обеспечивают безопасность дорожного движения и проводят эвакуацию в зоне... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:07
2024-04-05T22:07
2024-04-05T22:47
происшествия
орск
урал
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы, обеспечивают безопасность дорожного движения и проводят эвакуацию в зоне подтопления в оренбургском Орске, где прорвало дамбу, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "На данный момент в зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану общественного порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят эвакуационные мероприятия, охраняют места эвакуации граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, для работы в местах подтопления приведены в готовность мобильные группы полицейских из близлежащих районов. Отмечается, что для оперативного восстановления документов, утраченных в результате потопа, выделят дополнительные силы. "Должностные лица ОВД примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов", - добавили в ведомстве."В зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, охраняют места эвакуации граждан", - добавила полиция области.Подтопленные автодороги контролируются сотрудниками Госавтоинспекции, организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков, добавили в ведомстве."В случае обращения граждан сотрудники подразделения по вопросам миграции и ГИБДД выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления документов граждан, утраченных в результате потопа в Орске и других районах. Должностные лица ОВД примут все меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов",- говорится в релизе.
https://ria.ru/20240404/pavodok-1937802659.html
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Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-05T22:07
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происшествия, орск, урал, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске
МВД: в зоне подтопления в Орске работают более 200 полицейских
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы, обеспечивают безопасность дорожного движения и проводят эвакуацию в зоне подтопления в оренбургском Орске, где прорвало дамбу, сообщается на сайте
МВД Медиа.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал
. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения.
"На данный момент в зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану общественного порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят эвакуационные мероприятия, охраняют места эвакуации граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, для работы в местах подтопления приведены в готовность мобильные группы полицейских из близлежащих районов. Отмечается, что для оперативного восстановления документов, утраченных в результате потопа, выделят дополнительные силы.
"Должностные лица ОВД примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан РФ
, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов", - добавили в ведомстве.
"В зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, охраняют места эвакуации граждан", - добавила полиция области.
Подтопленные автодороги контролируются сотрудниками Госавтоинспекции, организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков, добавили в ведомстве.
"В случае обращения граждан сотрудники подразделения по вопросам миграции и ГИБДД выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления документов граждан, утраченных в результате потопа в Орске и других районах. Должностные лица ОВД примут все меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов",- говорится в релизе.