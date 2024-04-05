https://ria.ru/20240405/orsk-1938152000.html

Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске

Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске - РИА Новости, 05.04.2024

Более 200 полицейских работают в зоне подтопления в Орске

Более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы, обеспечивают безопасность дорожного движения и проводят эвакуацию в зоне... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:07

2024-04-05T22:07

2024-04-05T22:47

происшествия

орск

урал

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Более 200 полицейских помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы, обеспечивают безопасность дорожного движения и проводят эвакуацию в зоне подтопления в оренбургском Орске, где прорвало дамбу, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "На данный момент в зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану общественного порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, проводят эвакуационные мероприятия, охраняют места эвакуации граждан", - говорится в сообщении. Кроме того, для работы в местах подтопления приведены в готовность мобильные группы полицейских из близлежащих районов. Отмечается, что для оперативного восстановления документов, утраченных в результате потопа, выделят дополнительные силы. "Должностные лица ОВД примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов", - добавили в ведомстве."В зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ, осуществляют охрану порядка в круглосуточном режиме, обеспечивают безопасность дорожного движения, охраняют места эвакуации граждан", - добавила полиция области.Подтопленные автодороги контролируются сотрудниками Госавтоинспекции, организовано движение автотранспорта в объезд опасных участков, добавили в ведомстве."В случае обращения граждан сотрудники подразделения по вопросам миграции и ГИБДД выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления документов граждан, утраченных в результате потопа в Орске и других районах. Должностные лица ОВД примут все меры для выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других документов",- говорится в релизе.

https://ria.ru/20240404/pavodok-1937802659.html

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Эвакуация жителей Орска Эвакуация жителей Орска 2024-04-05T22:07 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, урал, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске