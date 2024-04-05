https://ria.ru/20240405/orsk-1938149139.html

Десять тысяч человек попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы

Десять тысяч человек попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 05.04.2024

Десять тысяч человек попали в зону затопления в Орске после прорыва дамбы

Более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попадают в зону затопления в оренбургском Орске, где прорвало дамбу, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T21:40

2024-04-05T21:40

2024-04-05T22:17

происшествия

орск

урал

советский район

прорыв дамбы в орске

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УФА, 5 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч человек и 4 тысяч домов попадают в зону затопления в оренбургском Орске, где прорвало дамбу, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. "Прорвало противозащитную дамбу в Старом городе в районе улицы Оренбургской. В настоящее время идет эвакуация населения. В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами", - сообщили РИА Новости в мэрии Орска. По данным собеседника агентства, людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназии 1 и 3. "На пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.

https://ria.ru/20240405/pavodki-1938140268.html

орск

урал

советский район

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происшествия, орск, урал, советский район, прорыв дамбы в орске