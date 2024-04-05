https://ria.ru/20240405/orekhov-1937949269.html

ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов

ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов

Украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T07:29

2024-04-05T07:29

2024-04-05T07:29

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

запорожская область

артемовск

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем", - сказал Рогов агентству. По его словам, город Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье. В среду, 3 апреля, Рогов сообщал о том, что российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка. Кроме того, российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948071.html

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html

авдеевка

запорожская область

артемовск

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в мире, авдеевка, запорожская область, артемовск, владимир рогов, вооруженные силы украины