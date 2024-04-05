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ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/orekhov-1937949269.html
ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов
ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов
Украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T07:29
2024-04-05T07:29
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
запорожская область
артемовск
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем", - сказал Рогов агентству. По его словам, город Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье. В среду, 3 апреля, Рогов сообщал о том, что российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка. Кроме того, российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20240405/chasov_yar-1937948071.html
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html
авдеевка
запорожская область
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в мире, авдеевка, запорожская область, артемовск, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Запорожская область, Артемовск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВСУ превращают Орехов во вторую Авдеевку, заявил Рогов

Рогов: ВСУ превращают Орехов и его пригород в новую Авдеевку

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«
"Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем", - сказал Рогов агентству.
Гагин: ВС России вошли в пригород Часова Яра, у противника серьезные укрепления в городе
Российские войска вошли в пригород Часова Яра, сообщили в ДНР
07:02
По его словам, город Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье.
В среду, 3 апреля, Рогов сообщал о том, что российские военные нанесли удары артиллерией и авиацией по скоплению живой силы и техники ВСУ юго-западней города Орехов в районе села Новоданиловка. Кроме того, российские войска отбили натиск ВСУ на ореховском направлении линии фронта в Запорожской области у Работино и Вербового, противник потерял около 50 человек.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон - был освобожден российской армией 17 февраля.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
ВС России прорвали линию фронта на участках в Запорожской области
13 марта, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаЗапорожская областьАртемовскВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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