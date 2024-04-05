Рейтинг@Mail.ru
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 05.04.2024 (обновлено: 18:04 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения - РИА Новости, 05.04.2024
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения
Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:27
2024-04-05T18:04
в мире
совет безопасности оон
оон
нью-йорк (город)
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938104809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e52d8d171669f968d6deece8a68445c.jpg
ООН, 5 апр — РИА Новости. Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА Новости.Дипломаты и журналисты, находящиеся в зале Совбеза, ощутили подземные толчки примерно после 10:20 по местному времени (17:20 мск). Некоторые из них не на шутку встревожились. В зале можно было услышать вопросы: "Что это было?"На несколько секунд заседание прервалось, но затем продолжилось.По данным сейсмологов, вблизи города зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.Как позднее сообщила губернатор штата Кэти Хокул, магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти оценивают его последствия.
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938060295.html
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка
Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-05T17:27
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938104809_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f5ee5a7dbca44f52d073573cf83c8925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет безопасности оон, оон, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения

Заседание СБ ООН прервалось из-за тряски в здании, похожей на землетрясение

Читать ria.ru в
ООН, 5 апр — РИА Новости. Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА Новости.
Дипломаты и журналисты, находящиеся в зале Совбеза, ощутили подземные толчки примерно после 10:20 по местному времени (17:20 мск). Некоторые из них не на шутку встревожились. В зале можно было услышать вопросы: "Что это было?"
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,8
Вчера, 14:54
На несколько секунд заседание прервалось, но затем продолжилось.
По данным сейсмологов, вблизи города зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.
Как позднее сообщила губернатор штата Кэти Хокул, магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти оценивают его последствия.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Индии произошло землетрясение
4 апреля, 20:11
 
В миреСовет Безопасности ООНООННью-Йорк (город)Манхэттен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала