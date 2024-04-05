https://ria.ru/20240405/oon-1938102002.html

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения - РИА Новости, 05.04.2024

Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения

Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:27

2024-04-05T17:27

2024-04-05T18:04

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манхэттен

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ООН, 5 апр — РИА Новости. Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА Новости.Дипломаты и журналисты, находящиеся в зале Совбеза, ощутили подземные толчки примерно после 10:20 по местному времени (17:20 мск). Некоторые из них не на шутку встревожились. В зале можно было услышать вопросы: "Что это было?"На несколько секунд заседание прервалось, но затем продолжилось.По данным сейсмологов, вблизи города зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.Как позднее сообщила губернатор штата Кэти Хокул, магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти оценивают его последствия.

https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938060295.html

https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937908512.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-05T17:27 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, совет безопасности оон, оон, нью-йорк (город), манхэттен