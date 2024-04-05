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Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения - РИА Новости, 05.04.2024
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения
Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:27
2024-04-05T17:27
2024-04-05T18:04
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ООН, 5 апр — РИА Новости. Землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН, которое проходило в здании штаб-квартиры организации в Нью-Йорке, сообщил корреспондент РИА Новости.Дипломаты и журналисты, находящиеся в зале Совбеза, ощутили подземные толчки примерно после 10:20 по местному времени (17:20 мск). Некоторые из них не на шутку встревожились. В зале можно было услышать вопросы: "Что это было?"На несколько секунд заседание прервалось, но затем продолжилось.По данным сейсмологов, вблизи города зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.Как позднее сообщила губернатор штата Кэти Хокул, магнитуда землетрясения к западу от Манхэттена (Нью-Йорк) составила 4,8, власти оценивают его последствия.
https://ria.ru/20240405/zemletryasenie-1938060295.html
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На заседании Совбеза ООН произошла тряска от землетрясения. Кадры из Нью-Йорка
Заседание Совбеза ООН в Нью-йорке прервалось на некоторое время после "тряски", похожей на землетрясение, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-05T17:27
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в мире, совет безопасности оон, оон, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Совет Безопасности ООН, ООН, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Заседание Совбеза ООН прервалось из-за землетрясения
Заседание СБ ООН прервалось из-за тряски в здании, похожей на землетрясение