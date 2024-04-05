https://ria.ru/20240405/oon-1937996615.html

Члены СПЧ ООН призвали прекратить продажу оружия Израилю

Члены СПЧ ООН призвали прекратить продажу оружия Израилю - РИА Новости, 05.04.2024

Члены СПЧ ООН призвали прекратить продажу оружия Израилю

Большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) приняли резолюцию, призывающую положить конец продаже оружия и товаров двойного назначения Израилю,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:39

2024-04-05T11:39

2024-04-05T12:07

в мире

израиль

оон

никарагуа

германия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 5 апр - РИА Новости. Большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) приняли резолюцию, призывающую положить конец продаже оружия и товаров двойного назначения Израилю, следует из результатов голосовании.Из 47 государств-членов СПЧ 28 поддержали резолюцию, 13 выступили против и 6 воздержались."(СПЧ - ред.) Призывает все государства прекратить продажу, передачу и перенаправление оружия, боеприпасов и другой военной техники Израилю, оккупирующей державе, с целью предотвращения дальнейших нарушений международного гуманитарного права и ущемлений прав человека и воздерживаться, в соответствии с международными нормами и стандартами, от экспорта, продажа или передача средств и технологий наблюдения и менее смертоносного оружия, включая предметы "двойного назначения", когда они оценивают наличие разумных оснований подозревать, что такие товары, технологии или оружие могут быть использованы для нарушения прав человека или злоупотребления ими", - сказано в тексте резолюции.Резолюция также призывает Израиль прекратить оккупацию Западного берега и Восточного Иерусалима, не начинать военную операцию против города Рафах и снять осаду с сектора Газа."(СПЧ - ред.) Подтверждает, что критику нарушений международного права Израилем не следует приравнивать к антисемитизму", - также отмечается в документе.Ранее в марте специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез заявила, что слишком рано говорить о том, являются ли государства, поставляющие оружие Израилю, соучастниками преступления геноцида.В феврале Никарагуа подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Кроме того, как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права.В декабре 2023 года минобороны Израиля сообщало, что за два месяца эскалации конфликта в секторе Газа из США прибыли 200 транспортных самолетов, которые доставили более 10 тысяч тонн оружия и оборудования для нужд армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В конце февраля сообщалось, что с начала военной операции в секторе Газа 7 октября 2023 года минобороны закупило оружия у израильских производителей почти на 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240405/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html

https://ria.ru/20240404/razocharovanie-1937921855.html

израиль

никарагуа

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в мире, израиль, оон, никарагуа, германия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа