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В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду
В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду - РИА Новости, 05.04.2024
В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду
Полицейские задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который в полуголом виде забрался в чужую квартиру в Москве через окно и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:26
2024-04-05T13:26
2024-04-05T13:26
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который в полуголом виде забрался в чужую квартиру в Москве через окно и похитил одежду и украшения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, с заявлением в полицию обратилась жительница района Марфино, которая сообщила, что "была с супругом на даче, когда увидела по видеонаблюдению, что в их квартиру через окно забрался неизвестный мужчина". На опубликованном МВД видео мужчина шапке, худи и трусах залезает в окно, что спугнуло сидевшую на кровати кошку, и, светя телефонным фонариком, шарит по шкафам. "Он похитил ювелирные изделия, одежду и личные вещи, после чего скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого на Ленинградском проспекте. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства", - рассказали в ГУМВД. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
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происшествия, жилье, россия, москва
Происшествия, Жилье, Россия, Москва
В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду
В Москве полуголый рецидивист залез в квартиру и украл одежду и драгоценности
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который в полуголом виде забрался в чужую квартиру в Москве через окно и похитил одежду и украшения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, с заявлением в полицию обратилась жительница района Марфино, которая сообщила, что "была с супругом на даче, когда увидела по видеонаблюдению, что в их квартиру через окно забрался неизвестный мужчина".
На опубликованном МВД видео мужчина шапке, худи и трусах залезает в окно, что спугнуло сидевшую на кровати кошку, и, светя телефонным фонариком, шарит по шкафам.
"Он похитил ювелирные изделия, одежду и личные вещи, после чего скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого на Ленинградском проспекте. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства", - рассказали в ГУМВД.
Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.