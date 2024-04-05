https://ria.ru/20240405/odezhda-1938032988.html

В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду

В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду - РИА Новости, 05.04.2024

В Москве полуголый мужчина залез в квартиру и украл одежду

Полицейские задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который в полуголом виде забрался в чужую квартиру в Москве через окно и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:26

2024-04-05T13:26

2024-04-05T13:26

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские задержали ранее судимого мужчину без определенного места жительства, который в полуголом виде забрался в чужую квартиру в Москве через окно и похитил одежду и украшения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, с заявлением в полицию обратилась жительница района Марфино, которая сообщила, что "была с супругом на даче, когда увидела по видеонаблюдению, что в их квартиру через окно забрался неизвестный мужчина". На опубликованном МВД видео мужчина шапке, худи и трусах залезает в окно, что спугнуло сидевшую на кровати кошку, и, светя телефонным фонариком, шарит по шкафам. "Он похитил ювелирные изделия, одежду и личные вещи, после чего скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого на Ленинградском проспекте. Им оказался 55-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства", - рассказали в ГУМВД. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

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происшествия, жилье, россия, москва