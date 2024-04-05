https://ria.ru/20240405/obstrely-1938100558.html

В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь

В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь - РИА Новости, 05.04.2024

В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь

Электрослесарь погиб в результате артиллерийского обстрела территории шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка в четверг, сообщило министерство угля и РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T17:25

2024-04-05T17:25

2024-04-05T17:25

специальная военная операция на украине

кировский район

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россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Электрослесарь погиб в результате артиллерийского обстрела территории шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка в четверг, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "…В результате артиллерийского обстрела территории филиала "Шахта имени А.А. Скочинского" ГУП ДНР "ДУЭК" был смертельно ранен электрослесарь подземного участка водоотливного оборудования Никифоров Андрей Геннадьевич", - говорится в сообщении ведомства. В минугля также выразили глубокое соболезнование родным и близким погибшего и назвали обстрел со стороны ВСУ "чудовищным, жестоким преступлением по отношению к мирным труженикам". Шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" находится в Кировском районе Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938095018.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия