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В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrely-1938100558.html
В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь
В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь - РИА Новости, 05.04.2024
В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь
Электрослесарь погиб в результате артиллерийского обстрела территории шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка в четверг, сообщило министерство угля и РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:25
2024-04-05T17:25
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Электрослесарь погиб в результате артиллерийского обстрела территории шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка в четверг, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале. "…В результате артиллерийского обстрела территории филиала "Шахта имени А.А. Скочинского" ГУП ДНР "ДУЭК" был смертельно ранен электрослесарь подземного участка водоотливного оборудования Никифоров Андрей Геннадьевич", - говорится в сообщении ведомства. В минугля также выразили глубокое соболезнование родным и близким погибшего и назвали обстрел со стороны ВСУ "чудовищным, жестоким преступлением по отношению к мирным труженикам". Шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" находится в Кировском районе Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938095018.html
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кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В Донецке при обстреле ВСУ погиб электрослесарь

Минугля ДНР: В Донецке при обстреле шахты погиб электрослесарь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Электрослесарь погиб в результате артиллерийского обстрела территории шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка в четверг, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.
"…В результате артиллерийского обстрела территории филиала "Шахта имени А.А. Скочинского" ГУП ДНР "ДУЭК" был смертельно ранен электрослесарь подземного участка водоотливного оборудования Никифоров Андрей Геннадьевич", - говорится в сообщении ведомства.
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В минугля также выразили глубокое соболезнование родным и близким погибшего и назвали обстрел со стороны ВСУ "чудовищным, жестоким преступлением по отношению к мирным труженикам".
Шахта имени А.А. Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" находится в Кировском районе Донецка. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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