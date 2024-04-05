https://ria.ru/20240405/obstrely-1937986690.html

Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами

Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами - РИА Новости, 05.04.2024

Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами

Губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал террористическими актами утренние обстрелы украинскими войсками поселков и городов в Херсонской области, в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:10

2024-04-05T11:10

2024-04-05T11:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

владимир сальдо

андрей алексеенко

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал террористическими актами утренние обстрелы украинскими войсками поселков и городов в Херсонской области, в результате которых ранены гражданские люди. Пять человек получили осколочные ранения, двое в тяжелом состоянии после атаки дронов на село Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Утро началось с очередных терактов со стороны киевских боевиков" , - написал Сальдо. В селе Казачьи лагеря Каховского округа украинские войска ударили по жилому сектору, из-за чего один человек получил ранения, он госпитализирован. В Каховке обстрел города привел к пожару в жилом доме, а также на кровле завода "Опентек", оба возгорания ликвидированы. В Таврийске Новокаховского округа из-за обстрела киевских боевиков поздно вечером 4 апреля без света остались 1 680 абонентов "Херсоноблэнерго", сообщил губернатор. Восстановительные работы будут проводиться в пятницу. Также из-за обстрела получило повреждения здание поселковой администрации в Днепрянах, сообщил он.

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html

https://ria.ru/20240405/ataka-1937984106.html

херсонская область

каховка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , каховка, владимир сальдо, андрей алексеенко, происшествия, россия