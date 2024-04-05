Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 05.04.2024 (обновлено: 11:11 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obstrely-1937986690.html
Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами
Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами - РИА Новости, 05.04.2024
Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами
Губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал террористическими актами утренние обстрелы украинскими войсками поселков и городов в Херсонской области, в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:10
2024-04-05T11:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
андрей алексеенко
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал террористическими актами утренние обстрелы украинскими войсками поселков и городов в Херсонской области, в результате которых ранены гражданские люди. Пять человек получили осколочные ранения, двое в тяжелом состоянии после атаки дронов на село Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "Утро началось с очередных терактов со стороны киевских боевиков" , - написал Сальдо. В селе Казачьи лагеря Каховского округа украинские войска ударили по жилому сектору, из-за чего один человек получил ранения, он госпитализирован. В Каховке обстрел города привел к пожару в жилом доме, а также на кровле завода "Опентек", оба возгорания ликвидированы. В Таврийске Новокаховского округа из-за обстрела киевских боевиков поздно вечером 4 апреля без света остались 1 680 абонентов "Херсоноблэнерго", сообщил губернатор. Восстановительные работы будут проводиться в пятницу. Также из-за обстрела получило повреждения здание поселковой администрации в Днепрянах, сообщил он.
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937985107.html
https://ria.ru/20240405/ataka-1937984106.html
херсонская область
каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, владимир сальдо, андрей алексеенко, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко, Происшествия, Россия
Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами

Губернатор Сальдо назвал обстрел ВСУ поселков в Херсонской области терактами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале назвал террористическими актами утренние обстрелы украинскими войсками поселков и городов в Херсонской области, в результате которых ранены гражданские люди.
Пять человек получили осколочные ранения, двое в тяжелом состоянии после атаки дронов на село Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Вид из Харькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Украинские войска готовят Харьков к военным действиям, заявили в ДНР
11:05
"Утро началось с очередных терактов со стороны киевских боевиков" , - написал Сальдо.
В селе Казачьи лагеря Каховского округа украинские войска ударили по жилому сектору, из-за чего один человек получил ранения, он госпитализирован. В Каховке обстрел города привел к пожару в жилом доме, а также на кровле завода "Опентек", оба возгорания ликвидированы. В Таврийске Новокаховского округа из-за обстрела киевских боевиков поздно вечером 4 апреля без света остались 1 680 абонентов "Херсоноблэнерго", сообщил губернатор.
Восстановительные работы будут проводиться в пятницу. Также из-за обстрела получило повреждения здание поселковой администрации в Днепрянах, сообщил он.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Глава Ростовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоАндрей АлексеенкоПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала