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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:02 05.04.2024 (обновлено: 23:07 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/obstrel-1938156170.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T23:02
2024-04-05T23:07
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 22.20 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
https://ria.ru/20240405/nebo-1938155123.html
донецк
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по районам Донецка и Ясиноватой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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В 22.20 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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