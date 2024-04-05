Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов по районам Донецка и Ясиноватой
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
В 22.20 ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпустив по городу еще три снаряда из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.