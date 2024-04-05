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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
Украинские войска в 19.20 атаковали Кировский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T19:59
2024-04-05T19:59
2024-04-05T19:59
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 атаковали Кировский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 19.20 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника