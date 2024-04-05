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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска в 18.05 (совпадает с мск) атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:57
2024-04-05T18:57
2024-04-05T18:57
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происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 (совпадает с мск) атаковали Горловку с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 18.05 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку с беспилотника