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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с беспилотника
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с беспилотника - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с беспилотника
Украинские войска в 16.45 атаковали Киевский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T17:55
2024-04-05T17:55
2024-04-05T17:55
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 атаковали Киевский район Донецка с использованием беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.45 - город Донецк (Киевский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка с беспилотника