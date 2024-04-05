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Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1938004711.html
Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки
Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки
Украинский беспилотник сбросил еще один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки, город также обстреляли кассетными снарядами, сообщило в... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T11:58
2024-04-05T11:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил еще один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки, город также обстреляли кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 9.05 по Никитовскому району города было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Ранее ведомство сообщало, что в 8.45 был сброшен боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки

Представительство ДНР: беспилотник ВСУ сбросил еще один снаряд на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил еще один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки, город также обстреляли кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в 9.05 по Никитовскому району города было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Ранее ведомство сообщало, что в 8.45 был сброшен боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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