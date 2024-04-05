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Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки

Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024

Украинский беспилотник сбросил еще один снаряд на центр Горловки

Украинский беспилотник сбросил еще один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки, город также обстреляли кассетными снарядами, сообщило в... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T11:58

2024-04-05T11:58

2024-04-05T11:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил еще один боеприпас на Центрально-Городской район Горловки, город также обстреляли кассетными снарядами, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09:10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 9.05 по Никитовскому району города было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Ранее ведомство сообщало, что в 8.45 был сброшен боеприпас с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия, вооруженные силы украины