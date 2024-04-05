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Украинские дроны атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие
Украинские дроны атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские дроны атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие
Пять человек получили осколочные ранения после атаки дронов на село Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:32
2024-04-05T10:32
2024-04-05T10:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
андрей алексеенко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Пять человек получили осколочные ранения после атаки дронов на село Великая Лепетиха в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Сегодня под удар украинских нацистов попали мирные машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра Великая Лепетиха. Осколочные ранения после атак дронов получили 5 жителей села, двое из них в тяжелом состоянии", - написал Алексеенко.По его словам, активность дронов в пятницу фиксируется по всей 15-км зоне вдоль Днепра."Наши военные продолжают сбивать их. Будьте осторожны при любых передвижениях", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
херсонская область
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херсонская область , андрей алексеенко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Происшествия
Украинские дроны атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие
Пять человек пострадали при атаке дронов на херсонское село Великая Лепетиха