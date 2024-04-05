https://ria.ru/20240405/obstrel-1937971302.html

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 05.04.2024

Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ 40 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области, а в результате атак дронов погибли четыре... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:26

2024-04-05T10:26

2024-04-05T10:26

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 5 апр - РИА Новости. ВСУ 40 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области, а в результате атак дронов погибли четыре человека, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 обстрелов", - сказал источник. Всего артиллерией были обстреляны 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Он добавил, что в результате атаки беспилотника по Новой Каховке погибли 2 мирных жителя, также в селе Бабино - две жертвы FPV-дрона. Об этих случаях накануне сообщал глава правительства области Андрей Алексеенко: в Новой Каховке погибли двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь, в Бабино под атаку попала "Газель" с продуктами.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия