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Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 05.04.2024
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ 40 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области, а в результате атак дронов погибли четыре... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:26
2024-04-05T10:26
2024-04-05T10:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 5 апр - РИА Новости. ВСУ 40 раз за сутки обстреляли из ствольной артиллерии населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области, а в результате атак дронов погибли четыре человека, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. С наступлением ночи было зафиксировано еще 19 обстрелов", - сказал источник. Всего артиллерией были обстреляны 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Чулаковка, Князе-Григорьевка, Алешки, Каховка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются. Он добавил, что в результате атаки беспилотника по Новой Каховке погибли 2 мирных жителя, также в селе Бабино - две жертвы FPV-дрона. Об этих случаях накануне сообщал глава правительства области Андрей Алексеенко: в Новой Каховке погибли двое членов ремонтной бригады, которая восстанавливала мобильную связь, в Бабино под атаку попала "Газель" с продуктами.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Источник: ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ 40 раз обстреляли населенные пункты левобережья Херсонской области за сутки