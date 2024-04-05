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Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 05.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1937965549.html
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 05.04.2024
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:02
2024-04-05T10:02
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр сообщил, что в результате вчерашнего обстрела этого же района снаряд попал в частный дом по улице Васильченко с последующим возгоранием, в соседнем доме повреждено остекление. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг выпустили по этому району 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин сообщил о ранении двух женщин при обстреле Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале.
"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мэр сообщил, что в результате вчерашнего обстрела этого же района снаряд попал в частный дом по улице Васильченко с последующим возгоранием, в соседнем доме повреждено остекление.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг выпустили по этому району 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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