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Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 05.04.2024
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T10:02
2024-04-05T10:02
2024-04-05T10:02
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куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр сообщил, что в результате вчерашнего обстрела этого же района снаряд попал в частный дом по улице Васильченко с последующим возгоранием, в соседнем доме повреждено остекление. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг выпустили по этому району 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о ранении двух женщин при обстреле Донецка