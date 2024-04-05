https://ria.ru/20240405/obstrel-1937965549.html

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 05.04.2024

Две мирные жительницы пострадали при обстреле Донецка

Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T10:02

2024-04-05T10:02

2024-04-05T10:02

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

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сцкк

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в четверг, сообщил мэр города Алескей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Васильченко ранения получили женщины 1933 и 1955 годов рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, мэр сообщил, что в результате вчерашнего обстрела этого же района снаряд попал в частный дом по улице Васильченко с последующим возгоранием, в соседнем доме повреждено остекление. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг выпустили по этому району 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922743966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия