https://ria.ru/20240405/obstrel-1937959684.html

Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки

Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024

Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки

Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:19

2024-04-05T09:19

2024-04-05T09:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2.30 было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк