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Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/obstrel-1937959684.html
Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки
Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки - РИА Новости, 05.04.2024
Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки
Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:19
2024-04-05T09:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Кроме того, в 2.30 было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска сбросили боеприпас на центр Горловки

Представительство ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Украинские войска утром сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки, о последствиях не сообщается, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в 2.30 было выпущено два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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