https://ria.ru/20240405/obstrel-1937939598.html

ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка

ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка - РИА Новости, 05.04.2024

ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка

Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:30

2024-04-05T03:30

2024-04-05T05:31

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: ведется обстрел Краснояружский район, село Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240316/obstrel-1933557098.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)