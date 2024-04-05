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ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка
ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка - РИА Новости, 05.04.2024
ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка
Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:30
2024-04-05T03:30
2024-04-05T05:31
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Cело Репяховка Краснояружского района Белгородской области подверглось обстрелу, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: ведется обстрел Краснояружский район, село Репяховка. Спуститесь в подвал (укрытие)", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли белгородский поселок Репяховка
МЧС по Белгородский области сообщила об обстреле со стороны ВСУ села Репяховка