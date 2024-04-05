https://ria.ru/20240405/obekt-1937937023.html

Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ

Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2024

Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ

Видео летящего светящегося объекта, замеченного вначале над городом Ахваз, расположенным в юго-западной иранской провинции Хузестан, граничащей с Ираком, а... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T02:25

2024-04-05T02:25

2024-04-05T02:36

иран

ирак

ахваз

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 5 апр – РИА Новости. Видео летящего светящегося объекта, замеченного вначале над городом Ахваз, расположенным в юго-западной иранской провинции Хузестан, граничащей с Ираком, а затем в самом Ираке, распространяется по иранским соцсетям.Посты с видео появились на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара, который в понедельник, согласно сообщению минобороны Сирии, израильские ВВС нанесли по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что погибли семь офицеров, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими."Два видеоролика, (показывающие — Прим. ред.) небо Ахваза и (воздушное пространство — Прим. ред.) на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Jamaran, единственного к данному моменту официального информационного агентства, разместившего видео этого объекта.Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240405/voyna-1937934215.html

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иран, ирак, ахваз, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году