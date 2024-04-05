Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект, сообщили СМИ
Летящий светящийся объект заметили в небе в районе границы между Ираном и Ираком
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 апр – РИА Новости. Видео летящего светящегося объекта, замеченного вначале над городом Ахваз, расположенным в юго-западной иранской провинции Хузестан, граничащей с Ираком, а затем в самом Ираке, распространяется по иранским соцсетям.
Посты с видео появились на фоне обострения напряженности в регионе после авиаудара, который в понедельник, согласно сообщению минобороны Сирии, израильские ВВС нанесли по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что погибли семь офицеров, среди них — два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
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"Два видеоролика, (показывающие — Прим. ред.) небо Ахваза и (воздушное пространство — Прим. ред.) на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Jamaran, единственного к данному моменту официального информационного агентства, разместившего видео этого объекта.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.