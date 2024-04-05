https://ria.ru/20240405/nyu-york-1938128615.html

Украинки, переехавшие в Нью-Йорк, заявили о желании вернуться домой

Украинки, переехавшие в Нью-Йорк, заявили о желании вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2024

Украинки, переехавшие в Нью-Йорк, заявили о желании вернуться домой

Приехавшие после начала специальной военной операции в американский Нью-Йорк граждане Украины недовольны условиями проживания, с которыми они столкнулись, а... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T19:12

2024-04-05T19:12

2024-04-05T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

нью-йорк (город)

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сша

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Приехавшие после начала специальной военной операции в американский Нью-Йорк граждане Украины недовольны условиями проживания, с которыми они столкнулись, а также нехваткой средств, и теперь хотят вернуться домой, рассказали агентству Блумберг несколько переехавших женщин. Одна из граждан Украины рассказала, что после приезда в Нью-Йорк радость новизне быстро улетучилась, женщина провела полтора года на низкооплачиваемых работах, при которых не хватало времени на то, чтобы изучать английский или забирать ребенка из школы. Она рассказала, что начала принимать антидепрессанты и проводить сессии с психологом, который был в Мариуполе. В конце прошлого года женщина решила вернуться на Украину. "Советую тем, кто приезжает в Нью-Йорк, снять розовые очки. Нужно так много работать, чтобы оплачивать счета, траты на жизнь. Чтобы получить водительские права. Для родителя-одиночки с ребенком это невозможно", - приводит агентство ее слова. Блумберг называет рассказ женщины с Украины реальностью для многих уехавших из страны, указывая, что те, кто попал под программы властей в Нью-Йорке теперь соревнуются с более чем 60 тысячами других мигрантов со всего света за ограниченные обещанные ресурсы. Кроме того, многим нужно через определенное время обновлять статус в стране и получать соответствующие документы, что зачастую включает дополнительные траты на выдачу бумаг и услуги юристов. Агентство также напоминает, что, согласно проведенному в прошлом году опросу, 80% уехавших после начала конфликта мечтают вернуться на Украину. Еще одна женщина, 52-летняя учительница из Одессы, рассказала, что получаемых в Нью-Йорке денег ей не хватало даже на комнату, а также заявила, что она по меньшей мере три раза оставалась без крова. Женщина также поделилась, что от возникшего стресса она поседела.

https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нью-йорк (город), украина, сша