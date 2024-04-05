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Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не" - РИА Новости, 05.04.2024
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12:00 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nelzya-1937988856.html
Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не"
Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не" - РИА Новости, 05.04.2024
Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не"
Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без "не". С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад "льзя" активно использовали в повседневной речи.
2024-04-05T12:00
2024-04-05T12:00
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Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без «не»
Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без «не». С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад «льзя» активно использовали в повседневной речи.
audio/mpeg
Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без «не»
Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без «не». С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад «льзя» активно использовали в повседневной речи.
audio/mpeg
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353
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подкаст, русский, аудио
Как это по-русски, Подкаст, русский
Как это по-русски

Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не"

Как это по-русски
Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без «не»
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без "не". С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад "льзя" активно использовали в повседневной речи.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Дарья Гусарова, Артем Буфтяк, Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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