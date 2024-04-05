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Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не"

Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не" - РИА Новости, 05.04.2024

Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без "не"

Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без "не". С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад "льзя" активно использовали в повседневной речи.

2024-04-05T12:00

2024-04-05T12:00

2024-04-05T12:00

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Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без «не» Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без «не». С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад «льзя» активно использовали в повседневной речи. audio/mpeg

Почему льзя, годяй и лепый не употребляются без «не» Сегодня в русском языке много слов, которые не употребляются без «не». С течением времени аффикс превратился в часть корня, так получились неуклюжий, нелепый, нельзя и невзначай. Но ещё пару столетий назад «льзя» активно использовали в повседневной речи. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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