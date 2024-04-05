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Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии - РИА Новости, 05.04.2024
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22:53 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nebo-1938155123.html
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии - РИА Новости, 05.04.2024
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии
Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Белоруссию, цель инициативы состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:53
2024-04-05T22:53
россия
москва
украина
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Белоруссию, цель инициативы состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза для своего комфорта, заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "Рада". Шмыгаль добавил, что такой шаг может создать "проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт". "Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - подчеркнул премьер. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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россия, москва, украина, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Москва, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Украина предложила закрыть небо ЕС для России и Белоруссии

Шмыгаль предложил закрыть небо ЕС для бизнеса и туристов из РФ и Белоруссии

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Белоруссию, цель инициативы состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза для своего комфорта, заявил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил Шмыгаль в эфире телеканала "Рада".
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Шмыгаль добавил, что такой шаг может создать "проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт". "Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - подчеркнул премьер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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