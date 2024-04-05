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В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото - РИА Новости, 05.04.2024
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12:29 05.04.2024 (обновлено: 14:02 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/ndpi-1938014817.html
В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото
В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото - РИА Новости, 05.04.2024
В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:29
2024-04-05T14:02
экономика
госдума рф
россия
алексей сазанов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту."Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 тысяч рублей на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году", - сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева."Было проведено совещание … у (министра финансов РФ – ред.) Антона Германовича (Силуанова), вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков по Российской Федерации было выработано такое компромиссное решение, потому что мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны – договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят", - прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена фиксированная нашлепка, чтобы гарантированно собрать 15 миллиардов и не привязываться к объемам экспорта, это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тысяч рублей на килограмм, либо 78 миллионов рублей на одну тонну добытого золота", - добавил он.Как подчеркнул замминистра, при введении экспортных пошлин на золото его экспорт обнулился. "В прямом смысле этого слова. Поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, то есть он прекратился", - объяснил Сазанов, отметив, что соответствующее изменение вступит в силу с 1 июня и будет работать до конца года.
https://ria.ru/20240206/minfin-1925631875.html
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экономика, госдума рф, россия, алексей сазанов
Экономика, Госдума РФ, Россия, Алексей Сазанов
В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

В Госдуме предложили ввести с июня по декабрь дополнительный НДПИ на золото

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту.
"Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 тысяч рублей на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году", - сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
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"Было проведено совещание … у (министра финансов РФ – ред.) Антона Германовича (Силуанова), вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков по Российской Федерации было выработано такое компромиссное решение, потому что мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны – договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят", - прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена фиксированная нашлепка, чтобы гарантированно собрать 15 миллиардов и не привязываться к объемам экспорта, это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тысяч рублей на килограмм, либо 78 миллионов рублей на одну тонну добытого золота", - добавил он.
Как подчеркнул замминистра, при введении экспортных пошлин на золото его экспорт обнулился. "В прямом смысле этого слова. Поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, то есть он прекратился", - объяснил Сазанов, отметив, что соответствующее изменение вступит в силу с 1 июня и будет работать до конца года.
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ЭкономикаГосдума РФРоссияАлексей Сазанов
 
 
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