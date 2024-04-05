https://ria.ru/20240405/ndpi-1938014817.html

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото - РИА Новости, 05.04.2024

В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:29

2024-04-05T12:29

2024-04-05T14:02

экономика

госдума рф

россия

алексей сазанов

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую на период с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото в 78 тысяч рублей за килограмм, чтобы решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту."Предлагается установить такой коэффициент специально для золотодобывающих организаций 78 тысяч рублей на килограмм золота, содержащемся в полезном ископаемом. Это как раз в период с 1 июня по 31 декабря сбора в НДПИ – как раз это будет равно практически годовому сбору от вывозной таможенной пошлины, которую планировалось собрать в 2024 году", - сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева."Было проведено совещание … у (министра финансов РФ – ред.) Антона Германовича (Силуанова), вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков по Российской Федерации было выработано такое компромиссное решение, потому что мы все равно от них ждем денег, поступления нам нужны – договорились, что до конца года 15 миллиардов рублей они нам заплатят", - прокомментировал поправки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов."Для того, чтобы эти поступления были при отсутствии экспорта, было принято решение повысить НДПИ на них. Введена фиксированная нашлепка, чтобы гарантированно собрать 15 миллиардов и не привязываться к объемам экспорта, это сделано в привязке к объемам добычи в размере 78 тысяч рублей на килограмм, либо 78 миллионов рублей на одну тонну добытого золота", - добавил он.Как подчеркнул замминистра, при введении экспортных пошлин на золото его экспорт обнулился. "В прямом смысле этого слова. Поскольку, как вы знаете, мы в позапрошлом году приняли изменение, и у нас без НДС теперь банки могут продавать физлицам золото, то соответственно, резко стали давать небольшие дисконты к цене на золото на внутреннем рынке из-за пошлины, из-за этого физлица стали раскупать через банки золото, и у нас практически остановился экспорт золота, то есть он прекратился", - объяснил Сазанов, отметив, что соответствующее изменение вступит в силу с 1 июня и будет работать до конца года.

https://ria.ru/20240206/minfin-1925631875.html

https://ria.ru/20240318/nalogi-1933934644.html

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экономика, госдума рф, россия, алексей сазанов