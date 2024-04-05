Рейтинг@Mail.ru
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938041885.html
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - РИА Новости, 05.04.2024
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:59
2024-04-05T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_ee9fabf3f7aa493c90babc0849097d08.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что "дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу". По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также "пророссийский режим в Киеве" и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами. "НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье. Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, отмечает бывший американский чиновник, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз. "ЕС через Румынию и другие страны может отправить войска для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, который сейчас находится у власти, что может привести в внутреннему кровавому конфликту", - написал Брайен.
https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html
молдавия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_29c6724543384803d61c6dea9154957a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, НАТО, США
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

Эксперт: Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией.
По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что "дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу". По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также "пророссийский режим в Киеве" и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами.
"НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье.
Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, отмечает бывший американский чиновник, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз. "ЕС через Румынию и другие страны может отправить войска для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, который сейчас находится у власти, что может привести в внутреннему кровавому конфликту", - написал Брайен.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Опрос показал, как жители Молдавии относятся к идее присоединения к НАТО
21 марта, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала