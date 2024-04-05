https://ria.ru/20240405/nato-1938041885.html

Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - РИА Новости, 05.04.2024

Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:59

2024-04-05T13:59

2024-04-05T13:59

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Молдавия может стать плацдармом для НАТО в случае поражения Украины в конфликте с Россией. По словам Брайена, европейские чиновники все чаще высказывают мнение о том, что "дни Украины как независимого образования, возможно, подходят к концу". По его мнению, это может означать переход части территорий под контроль России, а также "пророссийский режим в Киеве" и раздел оставшихся земель между Польшей и другими соседними странами. "НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье. Однако использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО в этом контексте проблематично, отмечает бывший американский чиновник, поскольку страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления республики в Евросоюз. "ЕС через Румынию и другие страны может отправить войска для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, который сейчас находится у власти, что может привести в внутреннему кровавому конфликту", - написал Брайен.

https://ria.ru/20240321/moldaviya-1934756002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, украина, нато, сша