https://ria.ru/20240405/nato-1938027762.html

МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"

МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны" - РИА Новости, 05.04.2024

МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:09

2024-04-05T13:09

2024-04-05T13:09

в мире

испания

хосе мануэль альбарес

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg

МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных действий. "В НАТО не звучат барабаны войны, потому что сегодня, когда мы отмечаем 75-ю годовщину заключения Вашингтонского договора, эта организация остается оборонительной организацией, призванной защищать и обеспечивать евроатлантическую безопасность для стран-членов Европы, защищать демократии и свободу, и поэтому ни в какой момент вы не увидите наступательных действий со стороны НАТО", - сказал он в интервью радиостанции RNE. Глава МИД объяснил, что не разделяет точку зрения министра обороны королевства Маргариты Роблес, и считает, что в настоящее время нет никаких признаков того, что человечество двигается к Третьей мировой войне, а Европа или НАТО могут вступить в войну с какой-либо страной.

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, испания, хосе мануэль альбарес, нато