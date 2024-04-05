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МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны" - РИА Новости, 05.04.2024
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13:09 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938027762.html
МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"
МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны" - РИА Новости, 05.04.2024
МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:09
2024-04-05T13:09
в мире
испания
хосе мануэль альбарес
нато
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных действий. "В НАТО не звучат барабаны войны, потому что сегодня, когда мы отмечаем 75-ю годовщину заключения Вашингтонского договора, эта организация остается оборонительной организацией, призванной защищать и обеспечивать евроатлантическую безопасность для стран-членов Европы, защищать демократии и свободу, и поэтому ни в какой момент вы не увидите наступательных действий со стороны НАТО", - сказал он в интервью радиостанции RNE. Глава МИД объяснил, что не разделяет точку зрения министра обороны королевства Маргариты Роблес, и считает, что в настоящее время нет никаких признаков того, что человечество двигается к Третьей мировой войне, а Европа или НАТО могут вступить в войну с какой-либо страной.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
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в мире, испания, хосе мануэль альбарес, нато
В мире, Испания, Хосе Мануэль Альбарес, НАТО
МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"

Глава МИД Испании: НАТО не планирует наступательных действий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных действий.
"В НАТО не звучат барабаны войны, потому что сегодня, когда мы отмечаем 75-ю годовщину заключения Вашингтонского договора, эта организация остается оборонительной организацией, призванной защищать и обеспечивать евроатлантическую безопасность для стран-членов Европы, защищать демократии и свободу, и поэтому ни в какой момент вы не увидите наступательных действий со стороны НАТО", - сказал он в интервью радиостанции RNE.
Глава МИД объяснил, что не разделяет точку зрения министра обороны королевства Маргариты Роблес, и считает, что в настоящее время нет никаких признаков того, что человечество двигается к Третьей мировой войне, а Европа или НАТО могут вступить в войну с какой-либо страной.
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