МИД Испании утверждает, что в НАТО "не звучат барабаны войны"
Глава МИД Испании: НАТО не планирует наступательных действий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МАДРИД, 5 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что в НАТО "не звучат барабаны войны", со стороны альянса не будет никаких наступательных действий.
"В НАТО не звучат барабаны войны, потому что сегодня, когда мы отмечаем 75-ю годовщину заключения Вашингтонского договора, эта организация остается оборонительной организацией, призванной защищать и обеспечивать евроатлантическую безопасность для стран-членов Европы, защищать демократии и свободу, и поэтому ни в какой момент вы не увидите наступательных действий со стороны НАТО", - сказал он в интервью радиостанции RNE.
Глава МИД объяснил, что не разделяет точку зрения министра обороны королевства Маргариты Роблес, и считает, что в настоящее время нет никаких признаков того, что человечество двигается к Третьей мировой войне, а Европа или НАТО могут вступить в войну с какой-либо страной.