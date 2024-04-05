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Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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12:35 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938016560.html
Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО
Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО
Ни один из президентов США не сможет вывести Америку из состава НАТО без согласия сената страны, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:35
2024-04-05T12:35
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ни один из президентов США не сможет вывести Америку из состава НАТО без согласия сената страны, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона о возможности вывода страны из Альянса. Болтон, занимавший должность помощника по нацбезопасности в период президентства Дональда Трампа, считает, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО. "Заявление Джона Болтона о намерении Трампа вывести США из НАТО - пустая риторика. Ни Трамп, ни другой президент США не сможет вывести США из НАТО, даже если бы он захотел, поскольку для этого требуется согласие сената США, а сенат такого согласия не даст. Для этого необходимо невероятное соотношение сил в сенате в пользу вывода США из НАТО, которое в обозримой перспективе является недостижимым", - написал Пушков. Сенатор отметил, что Вашингтонский договор о создании НАТО от 04.04.1949 подлежал ратификации "всеми странами-участницами", а 21.07.1949 он был ратифицирован сенатом США. "Более того: в декабре 2023 года конгресс принял закон, ограничивающий возможность для любого президента США вывести страну из НАТО без согласия сената или соответствующего акта конгресса. Болтону надо ознакомиться со статьей 11-ой договора о создании НАТО и с законодательством собственной страны", - резюмировал парламентарий. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20240404/pushkov-1937922698.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937640754.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, алексей пушков, нато, америка
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Алексей Пушков, НАТО, Америка
Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО

Пушков: ни один президент не сможет вывести США из НАТО без согласия сената

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ни один из президентов США не сможет вывести Америку из состава НАТО без согласия сената страны, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона о возможности вывода страны из Альянса.
Болтон, занимавший должность помощника по нацбезопасности в период президентства Дональда Трампа, считает, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Пушков назвал миссию НАТО на Украине ползучим внедрением альянса в страну
4 апреля, 22:30
"Заявление Джона Болтона о намерении Трампа вывести США из НАТО - пустая риторика. Ни Трамп, ни другой президент США не сможет вывести США из НАТО, даже если бы он захотел, поскольку для этого требуется согласие сената США, а сенат такого согласия не даст. Для этого необходимо невероятное соотношение сил в сенате в пользу вывода США из НАТО, которое в обозримой перспективе является недостижимым", - написал Пушков.
Сенатор отметил, что Вашингтонский договор о создании НАТО от 04.04.1949 подлежал ратификации "всеми странами-участницами", а 21.07.1949 он был ратифицирован сенатом США.
"Более того: в декабре 2023 года конгресс принял закон, ограничивающий возможность для любого президента США вывести страну из НАТО без согласия сената или соответствующего акта конгресса. Болтону надо ознакомиться со статьей 11-ой договора о создании НАТО и с законодательством собственной страны", - резюмировал парламентарий.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Организация Североатлантического договора (НАТО)
4 апреля, 01:48
Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят".
Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжон БолтонАлексей ПушковНАТОАмерика
 
 
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