https://ria.ru/20240405/nato-1938016560.html

Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО

Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО - РИА Новости, 05.04.2024

Пушков прокомментировал слова о намерении Трампа вывести США из НАТО

Ни один из президентов США не сможет вывести Америку из состава НАТО без согласия сената страны, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:35

2024-04-05T12:35

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ни один из президентов США не сможет вывести Америку из состава НАТО без согласия сената страны, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова экс-помощника по нацбезопасности Джона Болтона о возможности вывода страны из Альянса. Болтон, занимавший должность помощника по нацбезопасности в период президентства Дональда Трампа, считает, что в случае победы на грядущих выборах американского лидера политик выведет Штаты из НАТО. "Заявление Джона Болтона о намерении Трампа вывести США из НАТО - пустая риторика. Ни Трамп, ни другой президент США не сможет вывести США из НАТО, даже если бы он захотел, поскольку для этого требуется согласие сената США, а сенат такого согласия не даст. Для этого необходимо невероятное соотношение сил в сенате в пользу вывода США из НАТО, которое в обозримой перспективе является недостижимым", - написал Пушков. Сенатор отметил, что Вашингтонский договор о создании НАТО от 04.04.1949 подлежал ратификации "всеми странами-участницами", а 21.07.1949 он был ратифицирован сенатом США. "Более того: в декабре 2023 года конгресс принял закон, ограничивающий возможность для любого президента США вывести страну из НАТО без согласия сената или соответствующего акта конгресса. Болтону надо ознакомиться со статьей 11-ой договора о создании НАТО и с законодательством собственной страны", - резюмировал парламентарий. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (Россию) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240404/pushkov-1937922698.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937640754.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, джон болтон, алексей пушков, нато, америка