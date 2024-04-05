https://ria.ru/20240405/nato-1937957438.html

Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией

Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией - РИА Новости, 05.04.2024

Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией

Создание миссии НАТО на Украине является очередной провокацией и тестированием России, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:05

2024-04-05T09:05

в мире

израиль

россия

иран

радослав сикорский

нато

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Создание миссии НАТО на Украине является очередной провокацией и тестированием России, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше. "В решении создать миссию НАТО, с оговоркой о неучастии в украинском конфликте напрямую, прослеживается очередная провокация в отношении России. Тем самым в НАТО тестируют и смотрят, как будет реагировать Россия в рамках продолжения прокси-войны и гибридного противостояния с Западом", - сказал Батурин РИА Новости. При этом, по его словам, руководство НАТО крайне осторожно ведет себя с Россией, так как не в состоянии просчитать её ответные шаги на устроенную провокацию. "Ситуацию с ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии также стоит рассматривать в провокационном контексте. Израиль нанес удар по объекту и военной элите, которые Тель-Авив считает законными целями на территории третьей страны с которой не находится в состоянии войны", - сказал политолог. При этом, по его словам, в ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана, НАТО способно оценить и спрогнозировать возможные ответные действия, с Россией же такие откровенные провокации не пройдут. "Россия остается для них государством, способным на непрогнозируемые действия, которых никто от нее не ждет", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20240312/nato-1932410225.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932226433.html

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в мире, израиль, россия, иран, радослав сикорский, нато