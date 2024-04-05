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Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией - РИА Новости, 05.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:05 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1937957438.html
Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией
Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией - РИА Новости, 05.04.2024
Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией
Создание миссии НАТО на Украине является очередной провокацией и тестированием России, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T09:05
2024-04-05T09:05
в мире
израиль
россия
иран
радослав сикорский
нато
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Создание миссии НАТО на Украине является очередной провокацией и тестированием России, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше. "В решении создать миссию НАТО, с оговоркой о неучастии в украинском конфликте напрямую, прослеживается очередная провокация в отношении России. Тем самым в НАТО тестируют и смотрят, как будет реагировать Россия в рамках продолжения прокси-войны и гибридного противостояния с Западом", - сказал Батурин РИА Новости. При этом, по его словам, руководство НАТО крайне осторожно ведет себя с Россией, так как не в состоянии просчитать её ответные шаги на устроенную провокацию. "Ситуацию с ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии также стоит рассматривать в провокационном контексте. Израиль нанес удар по объекту и военной элите, которые Тель-Авив считает законными целями на территории третьей страны с которой не находится в состоянии войны", - сказал политолог. При этом, по его словам, в ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана, НАТО способно оценить и спрогнозировать возможные ответные действия, с Россией же такие откровенные провокации не пройдут. "Россия остается для них государством, способным на непрогнозируемые действия, которых никто от нее не ждет", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240312/nato-1932410225.html
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в мире, израиль, россия, иран, радослав сикорский, нато
В мире, Израиль, Россия, Иран, Радослав Сикорский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвал миссию НАТО на Украине провокацией

Эксперт Батурин назвал миссию НАТО на Украине провокацией и тестированием России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Создание миссии НАТО на Украине является очередной провокацией и тестированием России, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. При этом он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт, речь идет в частности, что большее украинских войск будет обучаться в Польше.
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"В решении создать миссию НАТО, с оговоркой о неучастии в украинском конфликте напрямую, прослеживается очередная провокация в отношении России. Тем самым в НАТО тестируют и смотрят, как будет реагировать Россия в рамках продолжения прокси-войны и гибридного противостояния с Западом", - сказал Батурин РИА Новости.
При этом, по его словам, руководство НАТО крайне осторожно ведет себя с Россией, так как не в состоянии просчитать её ответные шаги на устроенную провокацию.
"Ситуацию с ударом Израиля по консульству Ирана в Сирии также стоит рассматривать в провокационном контексте. Израиль нанес удар по объекту и военной элите, которые Тель-Авив считает законными целями на территории третьей страны с которой не находится в состоянии войны", - сказал политолог.
При этом, по его словам, в ситуации с ударом Израиля по консульству Ирана, НАТО способно оценить и спрогнозировать возможные ответные действия, с Россией же такие откровенные провокации не пройдут.
"Россия остается для них государством, способным на непрогнозируемые действия, которых никто от нее не ждет", - сказал эксперт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильРоссияИранРадослав СикорскийНАТО
 
 
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