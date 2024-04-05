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В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд - РИА Новости, 05.04.2024
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06:47 05.04.2024 (обновлено: 07:38 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/nato-1937947539.html
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд - РИА Новости, 05.04.2024
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T06:47
2024-04-05T07:38
россия
москва
север
нато
в мире
стокгольм (город)
швеция
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации, заявили РИА Новости в МИД России."Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – сказали в министерстве.В ведомстве отметили, что НАТО стремится нарастить свой военный потенциал на Балтике. "В этом контексте Стокгольм намерен укрепить "стратегически важный" остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой "российской угрозы", – подчеркнули в МИД.В ведомстве напомнили, что в 2015 году Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде, а в апреле прошлого года, до вступления в НАТО, шведские войска на учениях на острове отрабатывали "противодействие вооруженному нападению"."Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации", – заявили на Смоленской площади.В министерстве отметили, что "в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе".Дипломаты подчеркнули, что тщательно следят за происходящим и оценивают потенциальные риски."Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации", – предупредили в МИД.В середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что намерен вместе с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России". Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Готланд — самый большой остров, принадлежащий этой стране. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html
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россия
москва
север
стокгольм (город)
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россия, москва, север, нато, в мире, стокгольм (город), швеция
Россия, Москва, Север, НАТО, В мире, Стокгольм (город), Швеция
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

МИД назвал планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационными

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министерство иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации, заявили РИА Новости в МИД России.
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"Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – сказали в министерстве.
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В ведомстве отметили, что НАТО стремится нарастить свой военный потенциал на Балтике. "В этом контексте Стокгольм намерен укрепить "стратегически важный" остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой "российской угрозы", – подчеркнули в МИД.
В ведомстве напомнили, что в 2015 году Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде, а в апреле прошлого года, до вступления в НАТО, шведские войска на учениях на острове отрабатывали "противодействие вооруженному нападению".
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"Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации", – заявили на Смоленской площади.
В министерстве отметили, что "в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе".
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Дипломаты подчеркнули, что тщательно следят за происходящим и оценивают потенциальные риски.
"Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации", – предупредили в МИД.
В середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что намерен вместе с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России". Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.
Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Готланд — самый большой остров, принадлежащий этой стране. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.
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