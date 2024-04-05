https://ria.ru/20240405/nato-1937947539.html

В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд - РИА Новости, 05.04.2024

В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T06:47

2024-04-05T06:47

2024-04-05T07:38

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд – это провокационная активность, стараниями Стокгольма и альянса некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации, заявили РИА Новости в МИД России."Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – сказали в министерстве.В ведомстве отметили, что НАТО стремится нарастить свой военный потенциал на Балтике. "В этом контексте Стокгольм намерен укрепить "стратегически важный" остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой "российской угрозы", – подчеркнули в МИД.В ведомстве напомнили, что в 2015 году Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде, а в апреле прошлого года, до вступления в НАТО, шведские войска на учениях на острове отрабатывали "противодействие вооруженному нападению"."Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации", – заявили на Смоленской площади.В министерстве отметили, что "в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе".Дипломаты подчеркнули, что тщательно следят за происходящим и оценивают потенциальные риски."Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации", – предупредили в МИД.В середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что намерен вместе с партнерами по НАТО "защитить остров Готланд от России". Он добавил, что речь может идти об увеличении присутствия шведских военных на Готланде, а также о размещении подводных лодок.Швеция 7 марта официально стала 32-м членом НАТО. Готланд — самый большой остров, принадлежащий этой стране. Он находится примерно в 330 километрах от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

https://ria.ru/20240404/nato-1937903927.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

https://ria.ru/20240224/krym-1929261731.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

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москва

север

стокгольм (город)

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