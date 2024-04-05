https://ria.ru/20240405/narushitel-1938154869.html

В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку

В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку - РИА Новости, 05.04.2024

В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку

Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:46

2024-04-05T22:46

2024-04-05T22:46

происшествия

россия

каспийск

новолакский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758793151_211:59:1181:605_1920x0_80_0_0_757b42347c35026b210ce2f9e74af4fb.jpg

МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МВД. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала. "Сотрудники УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики", – говорится в сообщении. Подозреваемый – 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Его передадут сотрудникам регионального Следкома, который расследует уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html

россия

каспийск

новолакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, каспийск, новолакский район, следственный комитет россии (ск рф)