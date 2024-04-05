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В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку - РИА Новости, 05.04.2024
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22:46 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/narushitel-1938154869.html
В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку
В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку - РИА Новости, 05.04.2024
В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку
Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:46
2024-04-05T22:46
происшествия
россия
каспийск
новолакский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МВД. Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала. "Сотрудники УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики", – говорится в сообщении. Подозреваемый – 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Его передадут сотрудникам регионального Следкома, который расследует уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
https://ria.ru/20240206/sud-1925813417.html
россия
каспийск
новолакский район
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происшествия, россия, каспийск, новолакский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Каспийск, Новолакский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать девочку

В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю девочку

© НАК РФАвтомобиль полиции Дагестана
Автомобиль полиции Дагестана
© НАК РФ
Автомобиль полиции Дагестана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пытался изнасиловать 9-летнюю девочку, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МВД.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что 31 марта на первом этаже общежития в городе Каспийске мужчина попытался совершить в отношении 9-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Школьница стала кричать, звать на помощь и, воспользовавшись замешательством злоумышленника, вырвалась и убежала.
"Сотрудники УУР (управления уголовного розыска) МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики", – говорится в сообщении.
Подозреваемый – 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Его передадут сотрудникам регионального Следкома, который расследует уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Здание суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Суд в Адыгее арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки под мостом
6 февраля, 22:26
 
ПроисшествияРоссияКаспийскНоволакский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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