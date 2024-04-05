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В Госдуме поддержали идею не облагать гранты налогом на прибыль

В Госдуме поддержали идею не облагать гранты налогом на прибыль - РИА Новости, 05.04.2024

В Госдуме поддержали идею не облагать гранты налогом на прибыль

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий не облагать налогом на прибыль гранты, предоставляемые... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:39

2024-04-05T12:39

2024-04-05T12:40

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий не облагать налогом на прибыль гранты, предоставляемые организациям за счет субсидий любых уполномоченных федеральных органов. Документ внесен главой думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым ("Новые люди"). На рассмотрение Думы он может быть вынесен 9 апреля. Законопроектом предлагается не учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль гранты, предоставляемые юридическим лицам институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку государственных программ и проектов за счет субсидий, которые предоставляются любыми уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти. Сейчас аналогичная льгота действует для таких грантов, которые предоставляются подобным образом за счет субсидий, выделяемых только Минцифры РФ. Принятие законопроекта, согласно финансово-экономическому обоснованию, не приведет к выпадающим доходам бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку "расходы, осуществляемые получателем гранта в ходе его реализации, направляются на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в следующих периодах". В законе "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" предусмотрены субсидии некоммерческим организациям - операторам различных грантовых программ, предусматривающих дальнейшее предоставление грантов иным юридическим лицам. Общая сумма средств на предоставление грантов, подлежащих в соответствии законопроектом исключению при определении налоговой базы по налогу на прибыль, составляет на три года 111 768,5 миллиона рублей. Из них на 2024 год - 52 105,9 миллиона, на 2025 год - 30 012,1 миллиона, на 2026 год - 29 650,5 миллиона рублей. Правительство РФ поддерживает законопроект.

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